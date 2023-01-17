سارقان ۱۰۰ میلیاردی در البرز غافلگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عباسعلی محمدیان بیان داشت: به دنبال وقوع یک فقره سرقت مسلحانه توسط اشخاصی ناشناس از یکی از شهروندان فردیسی، بررسی موضوع در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: برابر بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که مال باخته حین ورود به منزل توسط اشخاصی ناشناس با تهدید سلاح سرد و گرم کیف و لوازم شخصی اش به سرقت رفته است.

فرمانده انتظامی استان البرز اضافه کرد: بلافاصله پس از دریافت پرونده کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسی رد پای یکی از دوستان مال باخته را در وقوع سرقت مشاهده و با تحت نظر قرار دادن تحرکات این شخص شبکه ایجاد شده توسط وی برای انجام سرقت راشناسایی کردند.

این مقام ارشد انتظامی گفت: در ادامه مأموران با هماهنگی مرجع قضائی ۴ سارق و ۶ مالخر اموال مسروقه را در خصوص این سرقت دستگیر کردند.

سردار محمدیان با بیان اینکه ارزش لوازم مسروقه حدود ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده، خاطرنشان کرد: بحمدالله امروز پلیس به میزانی از توانمندی رسیده است که سخت‌ترین پرونده‌های سرقت و کلاهبرداری را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه می‌رساند.