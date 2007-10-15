شمس الدین وهابی مسئول دفتر دائمی انتخابات حزب مشارکت در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب، اظهار داشت: در حوزه سلامت انتخابات بیشتر مواضعی که دستگاه های تبلیغاتی احزاب در ایام انتخابات اتخاذ می کنند و نحوه حضورپای صندوق های رای برای نظارت بر کار دو دستگاه نظارت و اجرا منظور نظر ما است.

وی تصریح کرد: تشکیل کمیته سلامت انتخابات در حزب مشارکت و ستاد ائتلاف اصلاح طلبان با جمع بندی انتخابات گذشته برای شناسایی و مشخص کردن نقاط آسیب پذیر صورت گرفته است، لذا در این کمیته ها سعی شده تا بر مبنای عملکرد گذشته، نقاط آسیب احتمالی در حوزه سلامت انتخابات مطرح شود و برای رفع آن چاره اندیشی گردد.

مسئول دفتر دائمی انتخابات حزب مشارکت با تاکید بر همکاری کمیته سلامت انتخابات حزب مشارکت با کمیته سلامت ستاد ائتلاف اصلاح طلبان، گفت: قطعا یکی از راهکارهایی که احزاب اصلاح طلب و مشارکت دنبال می کنند، کمک به ستاد ائتلاف از طریق ارائه برنامه ها و پیشنهادات خود است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: برای این موضوع تاکنون اقدامات زیادی صورت گرفته و برنامه ریزی های گوناگونی انجام شده است.

وی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان را مجموعه تکامل یافته انتخابات گذشته و ارزیابی ها این طیف دانست و ابراز عقیده کرد که اقدامات اصلاح طلبان و تجربه هایی که از انتحابات گذشته به دست آورده اند، باعث انتخاب راهکارهایی بهتر از جمله تشکیل ستاد ائتلاف به منظور یکسان سازی تصمیمات این طیف شده است.

وهابی در پایان خاطرنشان کرد: مسیرحرکت کنونی جبهه اصلاحات با آرامش خاصی در حال پیشروی است چرا که درچارچوبی مشخص حرکت می کند، لذا در صورت حفظ این انسجام و جلب نظر همه گروه های اصلاح طلب تجربه موفقی برای اصلاح طلبان در عرصه انتخابات مجلس هشتم است.