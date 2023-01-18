افت دما در زنجان تداوم خواهد داشت

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری بوده و تا پایان هفته بارشی نداریم.

وی با بیان اینکه طی روزهای گذشته شاهد بارش رحمت الهی برف بودیم، بیان داشت: خوشبختانه بارش‌ها در استان خوب بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، با بیان اینکه تا پایان هفته شاهد افت دما در استان خواهیم بود، گفت: هوای سرد و یخبندان در استان همچنان تداوم دارد و همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته مرکز استان سردترین مرکز در سطح کشور بود و زنجانی‌ها هوای سردی را تجربه کردند.

رحمان نیا نسبت به وجود مه آلودگی در ارتفاعات کوهستانی استان اشاره کرد و بیان داشت: همچنین مه غلیظ در ارتفاعات کوهستانی استان محسوس خواهد بود.