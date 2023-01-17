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۲۷ دی ۱۴۰۱، ۲۲:۰۳

امام جمعه مشگین‌شهر:

مشگین‌شهر با تقدیم ۸۰۰ شهید دلدادگی خود به نظام را ثابت کرده است

مشگین‌شهر با تقدیم ۸۰۰ شهید دلدادگی خود به نظام را ثابت کرده است

مشگین‌شهر- امام جمعه مشگین‌شهر گفت: مشگین‌شهر با تقدیم ۸۰۰ شهید در دوران دفاع مقدس، دلدادگی خود را به نظام جمهوری اسلامی ایران اثبات کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا باوقار شامگاه دوشنبه در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان «محمدزاده» در مشگین‌شهر اظهار کرد: این شهدا راه و رسم زندگی واقعی همراه با حریت و آزادگی را به ما نشان دادند و امروز با گذر از روزمرگی‌های زندگی باید ادامه‌دهنده این راه با شکوه باشیم.

وی گرفتاری‌های امروز را نتیجه غفلت و بی‌توجهی از ارزش‌ها عنوان کرد و گفت: نباید وحدت، همدلی و اتحاد دهه ۵۰ و ۶۰ را از دست بدهیم چرا که دشمن تلاش می‌کند با روش‌ها و ابتکارات مختلف ملت ایران را در مسیر دودستگی قرار دهد.

امام جمعه مشگین‌شهر توصیه شهدا را در تبعیت از خط ولایت، حفظ وحدت و تقویت جبهه حجاب و عفاف برای زنان و مردان یادآور شد و تصریح کرد: استکبار جهانی در این ۲ دهه، هر سه جبهه وصایای شهدا را هدف قرار داده چرا که به خوبی می‌داند دور کردن ملت ایران از این سه عنصر می‌تواند آنها را در رسیدن به اهدافشان کمک و یاری کند.

حجت‌الاسلام باوقار افزود: شهرستان مشگین که دارای رشیدمردان بی‌نظیر در عرصه‌های مختلف بوده، با تقدیم ۸۰۰ شهید توانسته دلدادگی و پشتیبانی خود را از انقلاب اسلامی نشان دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در قالب کنگره سه هزار و ۴۰۰ شهید استان اردبیل باید زندگینامه و اسرار شهدای نوجوان و جوان ما همچون «خلیل» و «ابراهیم محمدزاده» از مشگین‌شهر بازگو شود تا نسل امروز نیز تداوم‌بخش راه عزتمند آنها باشد.

حجت‌الاسلام باوقار اضافه کرد: در کنار بیان ویژگی‌ها و الگوهای رفتاری شهدا، شایسته است آحاد جامعه با مصداق‌ها و نمونه‌هایی از جهاد، ایثار و شهادت در شرایط کنونی آشنا شده و با حفظ همبستگی در مسیر عزت و عظمت روزافزون کشورمان گام برداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که در آستانه برگزاری کنگره سه هزار و ۴۰۰ شهید استان و در قالب یادواره‌های خانگی برگزار شد، یاد و خاطره شهیدان «ابراهیم و خلیل محمدزاده» گرامی داشته شد و با اهدای لوح سپاس و تندیس این کنگره، از این خانواده‌ها تجلیل شد.

کد مطلب 5685342

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