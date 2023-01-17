به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا باوقار شامگاه دوشنبه در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان «محمدزاده» در مشگین‌شهر اظهار کرد: این شهدا راه و رسم زندگی واقعی همراه با حریت و آزادگی را به ما نشان دادند و امروز با گذر از روزمرگی‌های زندگی باید ادامه‌دهنده این راه با شکوه باشیم.

وی گرفتاری‌های امروز را نتیجه غفلت و بی‌توجهی از ارزش‌ها عنوان کرد و گفت: نباید وحدت، همدلی و اتحاد دهه ۵۰ و ۶۰ را از دست بدهیم چرا که دشمن تلاش می‌کند با روش‌ها و ابتکارات مختلف ملت ایران را در مسیر دودستگی قرار دهد.

امام جمعه مشگین‌شهر توصیه شهدا را در تبعیت از خط ولایت، حفظ وحدت و تقویت جبهه حجاب و عفاف برای زنان و مردان یادآور شد و تصریح کرد: استکبار جهانی در این ۲ دهه، هر سه جبهه وصایای شهدا را هدف قرار داده چرا که به خوبی می‌داند دور کردن ملت ایران از این سه عنصر می‌تواند آنها را در رسیدن به اهدافشان کمک و یاری کند.

حجت‌الاسلام باوقار افزود: شهرستان مشگین که دارای رشیدمردان بی‌نظیر در عرصه‌های مختلف بوده، با تقدیم ۸۰۰ شهید توانسته دلدادگی و پشتیبانی خود را از انقلاب اسلامی نشان دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در قالب کنگره سه هزار و ۴۰۰ شهید استان اردبیل باید زندگینامه و اسرار شهدای نوجوان و جوان ما همچون «خلیل» و «ابراهیم محمدزاده» از مشگین‌شهر بازگو شود تا نسل امروز نیز تداوم‌بخش راه عزتمند آنها باشد.

حجت‌الاسلام باوقار اضافه کرد: در کنار بیان ویژگی‌ها و الگوهای رفتاری شهدا، شایسته است آحاد جامعه با مصداق‌ها و نمونه‌هایی از جهاد، ایثار و شهادت در شرایط کنونی آشنا شده و با حفظ همبستگی در مسیر عزت و عظمت روزافزون کشورمان گام برداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که در آستانه برگزاری کنگره سه هزار و ۴۰۰ شهید استان و در قالب یادواره‌های خانگی برگزار شد، یاد و خاطره شهیدان «ابراهیم و خلیل محمدزاده» گرامی داشته شد و با اهدای لوح سپاس و تندیس این کنگره، از این خانواده‌ها تجلیل شد.