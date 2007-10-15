تقاطع بزرگراه شهید بابایی - صیاد شیرازی احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری منطقه یک این طرح در سالهای اخیر به دلیل برخی موانع و مشکلات، به تعویق افتاد و در سال جاری به دلیل ضرورت اجرا در اولویت برنامه های شهرداری تهران قرار گرفت و پس از تلاش کارکنان شهرداری منطقه یک و مشارکت مالکین پلاک های معارض و تامین اعتبار لازم در 16 مهر ماه بستر اجرایی طرح آزاد شد .

بر اساس همین گزارش در اجرای این طرح بیش از 30 ملک واقع در شمال بزرگراه شهید بابایی و مسیر طرح اجرایی بزرگراه صیاد شیرازی که در محدوده منطقه یک قرار داشته به صورت نقدی و برخی نیز در قالب اعطای امتیاز به مالکین، تملک ، تخریب و آزاد شد و عملیات احداث کندرو خروجی بزرگراه شهید بابایی از سوی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال آغاز شد.

این گزارش می افزاید با احداث باند مذکور وسایل نقلیه که در بزرگراه شهید بابایی در حرکت هستند به سهولت می توانند به سمت بزرگراه صیاد شیرازی تغییر مسیر داده و مسیر خود را در جهت شمال به جنوب تغییر دهند .

گفتنی است مشارکت و همکاری اهالی در واگذاری عرصه واقع در طرح و ارائه خدمات مطلوب و به موقع از سوی شهرداری منطقه موجب شد که مراحل تملک در کوتاهترین زمان ممکن انجام و همزمان با تحویل آخرین ملک عملیات اجرایی به سرعت آغاز شود.