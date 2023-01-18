فعالیت ادارات دولتی خراسان جنوبی با سوخت جایگزین گاز در بهمن ماه

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت سه شنبه شب در جلسه مشترک شورای اداری و ستاد مدیریت مصرف انرژی خراسان جنوبی بیان کرد: افت فشار گاز در کشور نشانه ضعف نظام نیست، بلکه نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران پوشش حداکثری در زمینه گاز رسانی به مردم و صنایع داشته است.

وی با بیان اینکه تولید گاز در کشور هیچ مشکلی ندارد، ادامه داد: هم اکنون ۵۸۰ میلیون متر مکعب گاز روزانه تولید می‌شود اما مصرف گاز به دلیل سرمای شدید سراسری در کشور به ۱۲۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

قناعت با اشاره به تعطیلی ادارات و دستگاه‌های دولتی بیان کرد: مدیران برای انجام امور ضروری مردم سرکار حضور داشته باشند، تا امور ضروری روی زمین نماند اما تدابیری اتخاذ کنند تا از گاز استفاده نکنند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه از شنبه هفته آینده ادارات دولتی با دو ساعت تأخیر و از ساعت ۹:۳۰ صبح شروع بکار خواهند کرد، ادامه داد: مدیران تلاش کنند تا شنبه سوخت جایگزین گاز را برای ادارات تأمین کنند، چراکه به هیچ وجه اجازه استفاده از گاز به ادارات داده نخواهد شد.

وی ادامه داد: بازرسان استانداری به همراه نیروهای بسیج نظارت خواهند کرد که اگر دستگاهی از گاز برای گرمایش استفاده کند، برخورد جدی با مدیر مربوطه صورت گیرد.

قناعت تاکید کرد: ادارات هفته آینده از ساعت ۹:۳۰ صبح الی ۱۴ عصر بدون استفاده از گاز دایر خواهند بود و حضور کارکنان به تشخیص مدیر و در حد ضرورت باید باشد.

وی اظهار کرد: انتظار می‌رود که مدیران دستگاه خود را برای روز شنبه و شروع بکار از طریق سوخت جایگزین آماده کنند.

قناعت بیان کرد: یکی از برنامه دولت سیزدهم برای جبران کاهش فشار گاز در ایام سرد سال، برای خراسان جنوبی، اتصال شبکه گاز استان از سمت نهبندان به خط سراسری زابل است.

وی ادامه داد: قرارداد اتصال نفتی از رفسنجان به استان تحت عنوان خط تابش صورت گرفته و مطالعات این طرح پایان یافته و کار در آستانه شروع شدن است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به تعطیلی واحدهای تولیدی گاز سوز استان در راستای جلوگیری از خاموشی در منازل هم گفت: پیگیری‌هایی انجام می‌شود که بعد از این دوره سرمای شدید برای صنوف و واحدهای تولیدی که همکاری کردند، استمهال وام و چک‌های برگشتی آنها در نظر گرفته شود.