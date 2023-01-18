درخشش فعالان قرآنی قزوین در مسابقات سراسری قرآن کریم

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام نفرات برتر چهل و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در خوزستان، نام دو فعال قرآنی استان قزوین نیز دیده می‌شود.

در این اختتامیه این مسابقات که سه شنبه شب برگزار شد، در بخش قرائت قاری برجسته قزوینی سید مصطفی حسینی توانست بعد از هادی اسفیدانی از خراسان رضوی در جایگاه دوم قرار بگیرد.

حسینی پیش از این و در دوره‌های قبلی عناوین برتر این مسابقات را کسب کرده بود.

همچنین در بخش خواهران و حفظ ۲۰ جز قرآن کریم نیز مریم سیاهکالی مرادی توانست بعد از استان‌های خوزستان و فارس در رده سوم قرار بگیرد..

گفتنی است چهل و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از ۲۳ تا ۲۷ دی ماه به میزبانی استان خوزستان و با حضور ۱۷۸ متسابق خانم و آقا برگزار شد.