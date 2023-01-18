بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای اجرای قانون پاکی هوا

به گزارش خبرنگار مهر، رضا علیخانی صبح چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت آلودگی هوا در استانداری با اظهار اینکه قانون هوای پاک به عنوان موضوعات حساس و کلیدی به شمار می‌رود، اظهار داشت: در حال حاضر دولت با هماهنگی وزارت کشور و دستگاه‌های دیگر قانون هوای پاک را به عنوان مسئله مهم در دستور کار قرار داده است.

وی با بیان اینکه معاینه فنی خودرو، اسقاط خودروهای فرسوده، سوخت مازوت از جمله دغدغه‌ها به شمار می‌رود، افزود: باید منشأ و علل بروز آلودگی را رصد و بررسی کنیم.

علیخانی با عنوان اینکه بر لزوم بهره گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای حل دغدغه‌های فراروی شد و گفت: علاوه براین شهرداری‌ها نیز می‌توانند در زمینه اجرایی شدن مصوبات کمیته آلودگی هوا نقش آفرینی کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران درباره اسقاط خودرو و مراکز معاینه فنی در استان گفت: وضعیت این مراکز در استان باید بررسی و رصد شود و بررسی کنیم چند درصد خودروها نیازمند اسقاط است.

وی بر لزوم جدی گرفتن قانون هوای پاک تاکید کرد و گفت: آلودگی‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.