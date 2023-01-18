به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، نخستین دوره رویداد بین المللی کلیماتون که برنامه ای بین المللی مبتنی بر پایداری است و مسیری را برای توسعه اقدامات در زمینه مقابله با تغییرات آب و هوایی ارائه می دهد، توسط شهرداری تهران و با حمایت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول برگزار می شود.

این رویداد فرصتی برای افراد دغدغه‌ مند است تا ایده هایی را که به چالش های آب و هوایی محلی می پردازد، خلق کنند.

از جمله اهداف «کلیماتون» افزایش آگاهی مردم در زمینه مقابله و سازگاری با تغییرات آب و هوایی، برهم‌ زدن وضعیت موجود و بازنگری در مکان هایی است که در آن زندگی می‌ کنیم تا بتوانیم آینده ای پایدار را برای آنجا رقم بزنیم.

در نخستین دوره کلیماتون، پنج چالش مدیریت مصرف انرژی و توسعه انرژی های پاک، کاهش تولید پسماند، توسعه ساختمان های سبز، حمل و نقل پایدار و ارتقاء کیفیت هوا، استفاده بهینه از منابع آبی و بازچرخانی آب، حل معضلات محیط زیست شهری با کمک فناوری های ارتباطی و هوش مصنوعی مطرح شده است.

همچنین رویکردهای مطرح برای این رویداد شامل نوآوری، هوشمندسازی و توسعه فناوری ها، ارتقاء مشارکت های اجتماعی و مسئولیت پذیری، نقش آفرینی زنان و جوانان در مواجهه با تغییرات اقلیمی و افزایش تاب آوری شهر در برابر تغییرات اقلیمی می شود.

همراه اول در این رویداد با ارائه رویکرد «نوآوری، هوشمندسازی و توسعه فناوری ها» چالش «حل معضلات محیط زیست شهری با کمک فناوری های ارتباطی و هوش مصنوعی» را برای ارائه راهکارهای احتمالی ارائه داده و در ادامه راهبری این راهکارها نیز همکاری لازم را با برگزارکنندگان این رویداد خواهد داشت.

محققان می توانند تا ۳۰ دی ۱۴۰۱ اقدام به ثبت نام اولیه کرده و تا ۳۰ بهمن نیز برای ارسال ایده های خود زمان خواهند داشت.