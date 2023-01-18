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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۴۷

مشارکت همراه اول در رویداد بین‌المللی تغییرات آب‌وهوایی کلیماتون

مشارکت همراه اول در رویداد بین‌المللی تغییرات آب‌وهوایی کلیماتون

اولین دوره رویداد بین‌المللی کلیماتون با حمایت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، نخستین دوره رویداد بین المللی کلیماتون که برنامه ای بین المللی مبتنی بر پایداری است و مسیری را برای توسعه اقدامات در زمینه مقابله با تغییرات آب و هوایی ارائه می دهد، توسط شهرداری تهران و با حمایت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول برگزار می شود.

این رویداد فرصتی برای افراد دغدغه‌ مند است تا ایده هایی را که به چالش های آب و هوایی محلی می پردازد، خلق کنند.

از جمله اهداف «کلیماتون» افزایش آگاهی مردم در زمینه مقابله و سازگاری با تغییرات آب و هوایی، برهم‌ زدن وضعیت موجود و بازنگری در مکان هایی است که در آن زندگی می‌ کنیم تا بتوانیم آینده ای پایدار را برای آنجا رقم بزنیم.

در نخستین دوره کلیماتون، پنج چالش مدیریت مصرف انرژی و توسعه انرژی های پاک، کاهش تولید پسماند، توسعه ساختمان های سبز، حمل و نقل پایدار و ارتقاء کیفیت هوا، استفاده بهینه از منابع آبی و بازچرخانی آب، حل معضلات محیط زیست شهری با کمک فناوری های ارتباطی و هوش مصنوعی مطرح شده است.

همچنین رویکردهای مطرح برای این رویداد شامل نوآوری، هوشمندسازی و توسعه فناوری ها، ارتقاء مشارکت های اجتماعی و مسئولیت پذیری، نقش آفرینی زنان و جوانان در مواجهه با تغییرات اقلیمی و افزایش تاب آوری شهر در برابر تغییرات اقلیمی می شود.

همراه اول در این رویداد با ارائه رویکرد «نوآوری، هوشمندسازی و توسعه فناوری ها» چالش «حل معضلات محیط زیست شهری با کمک فناوری های ارتباطی و هوش مصنوعی» را برای ارائه راهکارهای احتمالی ارائه داده و در ادامه راهبری این راهکارها نیز همکاری لازم را با برگزارکنندگان این رویداد خواهد داشت.

محققان می توانند تا ۳۰ دی ۱۴۰۱ اقدام به ثبت نام اولیه کرده و تا ۳۰ بهمن نیز برای ارسال ایده های خود زمان خواهند داشت.

کد مطلب 5685607

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