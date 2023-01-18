تداوم هوای ناسالم برای گروه های حساس در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد کیفیت هوای مشهد امروز بیست و هشتم دیماه با ثبت شاخص ۱۴۲ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

همچنین شاخص کنونی کیفیت هوا در مشهد با ثبت عدد ۱۴۶ نیز نشان از کیفیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس در شهر مشهد مقدس را دارد.

هم‌اکنون هوا در ایستگاههای سمزقند، کریمی، آوینی، چمن، خیام جنوبی، نخریسی و ماشین ابزار در وضعیت ناسالم برای تمامی گروه‌ها و ایستگاه لشگر هوای قابل قبول گزارش شده است و اما برای بقیه ایستگاههای سطح شهر کیفیت هوای ناسالم برای گروههای حساس اعلام شده است.

در این شرایط، احتمال افزایش بروز علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری‌های قلبی یا ریوی و سالمندان وجود دارد که توصیه می‌شود افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.