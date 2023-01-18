شکارچی غیرمجاز حواصیل در بندرترکمن دستگیر شد

علی بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هوشیاری محیط بانان شهرستان ترکمن یکی از شکارچیان غیرمجاز منطقه به همراه لاشه سه قطعه مرغابی آبزی و ادوات شکار دستگیر شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست بندرترکمن افزود: از شکارچی دستگیر شده در حاشیه آب‌گیر پرورش ماهی این شهرستان، لاشه دو قطعه مرغابی سرسبز و یک قطعه حواصیل خاکستری و همچنین یک قبضه سلاح دولول و مقادیری فشنگ کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: متهم با تشکیل پرونده برای رسیدگی قضایی موارد اتهامی به دادسرای شهرستان معرفی شد.

بیانی گفت: حوزه استحفاظی محیط زیست شهرستان ترکمن به دلیل برخورداری از زیستگاه‌های آبی متعدد میزبان طیف وسیعی از پرندگان با ارزش و حمایت شده است.

به گفته مسئولان محیط زیست ۱۱۴ گونه پرنده مهاجر در فصول مختلف بویژه زمستان در زیستگاه‌های گلستان حضور داشته و زاد و ولد می‌کنند.