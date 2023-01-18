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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۳:۲۶

رئیس محیط زیست بندرترکمن:

شکارچی غیرمجاز حواصیل در بندرترکمن دستگیر شد

شکارچی غیرمجاز حواصیل در بندرترکمن دستگیر شد

گرگان- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ترکمن گفت: شکارچی متخلفی که در آب‌گیر پرورش ماهی شهرستان ترکمن اقدام به کشتار سه پرنده آبزی کرده بود، توسط محیط بانان دستگیر شد.

علی بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هوشیاری محیط بانان شهرستان ترکمن یکی از شکارچیان غیرمجاز منطقه به همراه لاشه سه قطعه مرغابی آبزی و ادوات شکار دستگیر شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست بندرترکمن افزود: از شکارچی دستگیر شده در حاشیه آب‌گیر پرورش ماهی این شهرستان، لاشه دو قطعه مرغابی سرسبز و یک قطعه حواصیل خاکستری و همچنین یک قبضه سلاح دولول و مقادیری فشنگ کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: متهم با تشکیل پرونده برای رسیدگی قضایی موارد اتهامی به دادسرای شهرستان معرفی شد.

بیانی گفت: حوزه استحفاظی محیط زیست شهرستان ترکمن به دلیل برخورداری از زیستگاه‌های آبی متعدد میزبان طیف وسیعی از پرندگان با ارزش و حمایت شده است.

به گفته مسئولان محیط زیست ۱۱۴ گونه پرنده مهاجر در فصول مختلف بویژه زمستان در زیستگاه‌های گلستان حضور داشته و زاد و ولد می‌کنند.

کد مطلب 5685784

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