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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۳:۰۴

در هفتمین جشنواره ملی ایثار مطرح شد؛

زبان هنر پیام را ماندگار می‌کند

زبان هنر پیام را ماندگار می‌کند

یزد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد گفت: زبان هنر و تئاتر گویاترین و بهترین زبان برای بیان مجاهدت‌های ایثارگونه چه در زمان دفاع مقدس و چه در عصر معاصر است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عزیزی صبح چهارشنبه در جمع گروه‌های شرکت کننده در هفتمین جشنواره ملی ایثار در شهرستان اردکان، ضمن تقدیر از برگزارکنندگان این جشنواره اظهار داشت: ایثار کلمه بسیار ارزشمندی است اگر می گوییم ایثار، منظورمان فقط دوران دفاع مقدس تنها نیست گرچه بهترین دوران مردم ایران و جمهوری اسلامی است.

وی بیان کرد: اتفاقاتی که در دوران کرونا و ایثارگری‌های آن زمان در ایران افتاد، همچنین وقایع بسیار خوبی که از جانب جهادگران، راهداران و امدادگران هلال احمر و ... در حوزه های مختلف انجام می‌گیرد، همه نشان از ایثار و گذشت است .

معاون استاندار یزد با بیان اینکه اگر همه مجاهدت ها از قلم و با زبان هنر نگاشته شود، تاثیر بسیار والایی در ذهن همگان خواهد داشت، عنوان کرد: امروز با برگزاری همین جشنواره ها می توان یاد شهدا را زنده نگه داشت .

عزیزی اظهار داشت: زبان هنر پیام را ماندگار می کند و این مهم با خلاقیت هنرمندان شکل می گیرد .

وی یادآور شد: شهرستان اردکان از قدیم الایام هنرپرور بوده و افتخار این را دارد که مسئولانش در این زمینه تلاش می کنند.

کد مطلب 5685791

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