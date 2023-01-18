به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عزیزی صبح چهارشنبه در جمع گروه‌های شرکت کننده در هفتمین جشنواره ملی ایثار در شهرستان اردکان، ضمن تقدیر از برگزارکنندگان این جشنواره اظهار داشت: ایثار کلمه بسیار ارزشمندی است اگر می گوییم ایثار، منظورمان فقط دوران دفاع مقدس تنها نیست گرچه بهترین دوران مردم ایران و جمهوری اسلامی است.

وی بیان کرد: اتفاقاتی که در دوران کرونا و ایثارگری‌های آن زمان در ایران افتاد، همچنین وقایع بسیار خوبی که از جانب جهادگران، راهداران و امدادگران هلال احمر و ... در حوزه های مختلف انجام می‌گیرد، همه نشان از ایثار و گذشت است .

معاون استاندار یزد با بیان اینکه اگر همه مجاهدت ها از قلم و با زبان هنر نگاشته شود، تاثیر بسیار والایی در ذهن همگان خواهد داشت، عنوان کرد: امروز با برگزاری همین جشنواره ها می توان یاد شهدا را زنده نگه داشت .

عزیزی اظهار داشت: زبان هنر پیام را ماندگار می کند و این مهم با خلاقیت هنرمندان شکل می گیرد .

وی یادآور شد: شهرستان اردکان از قدیم الایام هنرپرور بوده و افتخار این را دارد که مسئولانش در این زمینه تلاش می کنند.