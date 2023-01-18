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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۴:۰۴

۲ مدرسه روستایی در جهرم احداث و بازسازی می شود

۲ مدرسه روستایی در جهرم احداث و بازسازی می شود

جهرم-عملیات احداث و بازسازی ۲ مدرسه روستایی در بخش سیمکان شهرستان جهرم آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه با حضور مسئولان شهرستان جهرم، عملیات احداث و بازسازی ۲ پروژه آموزشی در روستاهای بخش سیمکان شهرستان جهرم آغاز شد.

در این مراسم کلنگ نوسازی مدرسه امام حسن عسکری (ع) روستای تیرافجان سیمکان با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد ریال به زمین زده شد.

همچنین دبستان یک کلاسه امام هادی (ع) روستای چشوان بخش سیمکان نیز پروژه دیگری بود که به همت خیران بازسازی می‌شود؛ این پروژه با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد ریال به بهره برداری می‌رسد.

هر دو پروژه توسط بنیاد خیریه موج مهربانی به همت خیر نیکوکار امیرهادی انصاری به نیت مرحوم دکتر عبدالمهدی انصاری تکمیل و به دانش آموزان هدیه می‌شود.

مدت اجرای هر دو پروژه ۴ ماه پیش بینی شده است.

کد مطلب 5685810

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