ایجاد قرارگاه جهاد تبیین در شهرستان نهاوند

حجت الاسلام محسن یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رهبر انقلاب اسلامی از جهاد تبیین به عنوان یک فریضه فوری و قطعی نام برده‌اند افزود: بدین منظور الگوی سوم زن در ذیل مباحث جهاد تبیین تعریف شده است.

وی تشریح کرد: از سال گذشته جلسات هفتگی در حوزه خواهران با عنوان جریان شناسی تاریخ معاصر که در راستای جهاد تبیین است در شهرستان نهاوند شروع شده است.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند در ادامه از کار گروه‌های قرار گاه جهاد تبیین نام برد و خاطر نشان کرد: این قرار گاه با ۸ کار گروه که شامل حوزه آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، مساجد، هییت های مذهبی، پایگاه‌های مقاومت، اصناف، ادارات و جلسه خاصی که بصورت محفل در سطح شهرستان برگزار خواهد شده است تشکیل شده است.

یوسفی یادآور شد: در همین راستا کرسی‌های آزاد اندیشی و گفتمان‌های دینی بصورت آزاد در شهرستان نهاوند شکل خواهد گرفت.

وی ادامه داد: قرارگاه با یک هسته مرکزی که شامل هییت های اندیشه ورز و کار گروه‌های که باید ذیل مجموعه باشند تشکیل شده است که با کمک اساتید کشوری و استانی در حال توانمند سازی هستند وکارهای تشکیلاتی، متناسب با این ۸ گروه انجام خواهد شد.

وی با بیان این مطلب که در این کارگروه‌ها افرادی متناسب با فضای فرهنگی توانمند خواهند شد که به مسیله جهاد تبیین خواهند پرداخت افزود: در جهاد تبیین قطعاً عامه جامعه باید مدنظر باشد.

یوسفی تشریح کرد: در شهرستان نهاوند محور برنامه‌های جهاد تبیین به صورتی پیش خواهد رفت که در سطح جامعه این دغدغه ایجاد شود وطبق فرمایشات رهبر انقلاب هرکسی در حد توان بتواند وظیفه خود را نسبت به تبیین ارزشهای ودستاوردهای انقلاب وشفاف سازی تاریخ گذشته وجلوگیری از تحریف تاریخ به انجام برسد.

رئیس تبلیغات اسلامی نهاوند در ادامه مطلب با بیان اینکه ۶ جلسه برای هییت اندیشه ورز در حوزه علمیه خواهران در بحث الگوی سوم زن مسلمان ایرانی برگزار شده است افزود: متناسب این برنامه در پایگاه‌ها و محلات جلسات متعددی برای تشریح معرفی الگوی سوم زن و به موازت الگوی زن غربی که به نوعی در جامعه در حال ترویج است پرداخته شد.

یوسفی در ادامه گفت: در ایام فاطمیه نمایشگاهی به همت ستاد نهضت بانوان به نام خانه مادری برگزار شد که در آن از سیر تاریخی مسیله زن، حجاب، معرفی زن غربی و الگوی زن مسلمان ایرانی با محوریت معرفی بانوان پیشگام در انقلاب وبانوان فرهیخته در فضاهای علمی و ورزشی و سایر فعالیت‌های کشور با حفظ حجاب اسلامی فعالیت دارند نام برده شد.

رئیس تبلیغات اسلامی نهاوند در پایان افزود: کلیات این نمایشگاه براساس فضای فاطمیه و معرفی بانو فاطمه زهرا به عنوان الگوی برتر زن مسلمان بوده است.