به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی و هم‌افزایی خانم کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی با سیده زهره برقعی مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها و جمعی از معاونان و مدیران خانم این مؤسسه علمی حوزوی در سالن جلسات مدیریت برگزار شد.

کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، سخنان خود را با آیه شریفه «أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یَا بَنِی آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ وَأَنِ اعْبُدُونِی هَذَا صِرَ‌اطٌ مُّسْتَقِیمٌ» شروع کرد و اظهار داشت: بحث من حول این دوقطبی مقدس است که یک طرف عهد الهی است و قبل از ورود به این دنیا بر پایمردی، تعبد الهی و دشمنی با شیطان از ما تعهد گرفته شده تا بتوانیم در صراط مستقیم بمانیم.

حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها؛ الگوی تمام نمای بشریت

رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، تصریح کرد: حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها الگوی تمام‌نمای بشریت هستند و نشان دادند که در تمام ابعاد وجودی یک انسان کامل می‌توان اینگونه درخشش داشت و در زندگی فردی، عبادی، اجتماعی، علمی، سیاسی و حتی دفاعی می‌توان عالی‌ترین نقش را برای دفاع از امامت و ولایت داشت.

خزعلی تأکید کرد: حضرت زهرا علیهاالسلام این دوقطبی را در خطبه فدکیه اعلام کردند و بعد از حمد و ثنا، توحید، نبوت، ولایت، احکام، نماز و حجاب فرمودند که بعد از این دو گروه می‌شویم و این خط تا آخر ادامه دارد، یک گروه پایمردی بر ارزش‌ها و حفظ آنها و تغییر و تحول جامعه به سوی تقرب الهی هستند که اهل بیت علیهم‌السلام در این گروه هستند و گروه دیگر برای رسیدن به قدرت، هرگونه تغییری را حتی در احکام انجام می‌دهند تا چند روزی را ریاست کنند.

درخشش بانوان ایران در چهل باره اول انقلاب اسلامی، در دنیا بی‌نظیر است

وی خاطرنشان کرد: ما این دو قطبی را در طول تاریخ از جمله در زمان پهلوی می‌بینیم؛ رضا خان ابتدا یک ظالم دیندار بود که روزی چند بار هیئت می‌رفت و وقتی به قدرت رسید، با اصل حجاب مخالفت کرد؛ پسرش هم به نحوی کار فرهنگی کرد، اما در عمل، فطرت پاک انسان‌ها تغییر نمی‌کند اگر کار تربیتی به درستی انجام شود.

رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده با بیان اینکه در چهل باره اول انقلاب اسلامی، بانوان ایران بهترین درخشش را داشتند که در دنیا بی‌نظیر است، گفت: امروز در چهل باره دوم انقلاب اسلامی هستیم و نگاه پایمردی بر ارزش‌ها را در جامعه می‌بینیم، آنجا که رهبر معظم انقلاب مدظله‌العالی در سخنرانی اخیر خود از یک سو با قاطعیت درباره حفظ ارزش‌های دینی و شریعت و وجوب دین سخن می‌گویند و از سوی دیگر می‌فرمایند که اینها هم فرزندان ما هستند.

وی ادامه داد: شهید سلیمانی نیز می‌فرمایند که آن هم دختر من است، اما ما مراقب دختران خود هستیم که ارزش‌های آنها حفظ شود و به ولنگاری کشیده نشوند؛ ما باید کمک کنیم دختران خود را نجات دهیم.

خزعلی در ادامه به اسناد بین المللی اشاره کرد و گفت: هم اکنون سه سند بین المللی وجود دارد، از جمله برنامه راهبری در صندوق جمعیت ملل متحد که برای نابودی جمعیت آمده است، همچنین برنامه کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه در قاهره و سند اهداف توسعه پایدار یا سند ۲۰۳۰ که برای از بین بردن دین و اعتقادات جوامع پیاده می‌شوند.

رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده تصریح کرد: همه جوانان دنیا به واسطه سند ۲۰۳۰، سکولار و ضد دین خواهند شد و ما نمونه و آثاری از آن را در دوره کرونا در جامعه دیدیم.

خزعلی به اصطلاحات موجود در اسناد بین المللی مانند «گروه‌های آسیب پذیر»، «تاب آوری اجتماعی»، «ارائه خدمات و مراقبت‌های جنسی، باروری و بهداشتی»، «مدیریت دانش و آگاهی»، «توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان»، «آموزش با کیفیت»، «آموزش فراگیر»، «مشاوره و همکاری فنی» و اصطلاح «شهروند جهانی» اشاره کرد و گفت: تعریف این اصطلاحات در این اسناد ذکر شده و با آنچه برای ما بیان می‌شود، بسیار متفاوت است.

وی بیان کرد: اگر جامعه‌ای اسناد بین المللی را بپذیرد، باید بی‌چون و چرا آن را اجرا کند و حتی برای اجرای آن باید قرآن، شریعت و آداب و رسوم خود را کنار بگذارد، در غیر این صورت، این جامعه تاب‌آور نیست و جامعه‌ای خشونت‌گرا و افراطی‌گرا به شمار می‌آید که نتوانسته این اسناد را در جامعه پیاده کند.

رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده تأکید کرد: پذیرش این اسناد، بی‌اهمیت شدن مرزهای ملی و جغرافیایی و بی‌اهمیت شدن والدین در برابر نظام بین الملل را در بردارد، با پذیرش این اسناد، حق تعصب در مسائل عقیدتی، فکری، ناموسی و وطنی نداریم، حتی روضه‌های امام حسین علیه‌السلام و مسائل دفاعی نباید در مدارس مطرح شود و بچه‌ها نباید نسبت به چیزی تعصب داشته باشد، اما نسبت به هلوکاست باید تعصب داشته باشند.

دشمنان ایران به دنبال این هستند که جنگ داخلی را رقم بزنند

وی با اشاره به اهداف اسناد بین المللی، عنوان کرد: در این فضایی که به وجود آمده وقتی ریشه‌یابی کنیم، عفاف و حجاب سرشاخه است که آثار آن را در خیابان‌ها می‌بینیم، در فضای مجازی ولنگاری که قتلگاه فرزندان ما شده و حرکت‌ها و سازماندهی‌هایی که در این فضا صورت می‌گیرد، به دنبال این هستند که جنگ داخلی را رقم بزنند؛ حواسمان باشد که هم بی تفاوت نباشیم که عادی‌سازی شود و هم اینکه به جنگ کشیده نشود.

خزعلی همچنین به مصوبه شورای زنان اشاره کرد و گفت: در این مصوبه شناخت مسئله و نقش مربیان، خانواده، پدر و مادر بر تربیت کودکان و نوجوانان مطرح شده است.

وی بر لزوم بررسی وضعیت فقهی، حقوقی و اجتماعی زنان در جامعه و انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی در این زمینه تأکید کرد و افزود: اگر بتوانیم با آمیزه‌ای از آموزش، پژوهش و فعالیت هنری باعث تغییر رفتار مثبت در نسل جوان شویم، کار تربیتی کردیم.

رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده بیان داشت: هیچ وقت طمع دشمن از ما بریده نمی‌شود و در اسناد بین المللی آمده که تعریف این اصطلاحات شاید هر سال تغییر کند، یعنی وقتی زیر ساطور آنها رفتیم تا ابد باید تبعیت کنیم.

ظاهر اسناد بین المللی، ظاهر پرفریبی است

خانم برقعی نیز در این نشست با اشاره به اسناد بین المللی، بیان داشت: مشکل ما این است که ظاهر این قراردادها و اسنادی که به دست ما می‌رسد، ظاهر پرفریبی است و بسیاری از افراد با معنای اصطلاحات در این اسناد آشنا نیستند و تصور می‌کنند که این اصطلاحات به معنایی که در ذهن ماست، به کار برده شدند.

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها بیان داشت: امکانات و ظرفیت‌های زیادی وجود دارد که بخش‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، پاسخ به سوالات دینی، فرهنگی و تبلیغی می‌توانند وظایف و مسئولیت‌هایی را به عهده بگیرند.

برقعی با تصریح بر اینکه مجموعه باید به صورت شبکه‌ای عمل کند، هم افزا باشد و از جزیره‌ای عمل کردن بپرهیزد، تأکید کرد: دشمن برنامه‌هایی چیده تا خانواده‌های ما را فرو بپاشاند و ما باید برای شناخت و مقابله با آسیب‌های اجتماعی در حوزه زنان و خانواده پژوهش و کارهای میدانی انجام دهیم.

وی بیان داشت: نظام اجتماعی ما خانواده‌محور است و برای تشکیل، تداوم، تحکیم و تعالی خانواده این چهار اصل، افق دید ما است.

مدیر جامعه‌الزهرا علیهاالسلام عنوان کرد: ظرفیت نخبگانی در جامعه‌الزهرا علیهاالسلام بالا است و می‌توان کمیته‌ای را برای این منظور پیش بینی کرد که شبکه‌ای و منظومه‌وار در این عرصه فعالیت کند.