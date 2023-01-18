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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۴:۴۰

سردار شاهوارپور تاکید کرد؛

همه مردم و هنرمندان آماده جانفشانی برای کشور هستند

همه مردم و هنرمندان آماده جانفشانی برای کشور هستند

آبادان- فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان گفت: همه مردم و هنرمندان کشور در سنگر مستحکم دفاع از وطن جانفشانی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوارپور پیش از ظهر امروز چهارشنبه در آئین یادواره ۴۰ شهید هنرمند خوزستان که در آبادان برگزار شد، اظهار کرد: یاد و خاطره ۴۰ شهید هنرمند خوزستان با حضور قشرهای مختلف مردم و مسئولان گرامی داشته شد.

وی با اشاره اینکه این یادواره در قالب برگزاری یک نمایش صحنه‌ای برگزار شده است، افزود: به هنرمندان ما افتخار می‌کنیم که به یاوه گویی‌های تفرقه افکن دشمنان ایران و اسلام توجهی ندارند.

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان تاکید کرد: امروز همه اقشار مردم و هنرمندان از هر دین و آئین و فرهنگ و دین و مذهب در سنگر مستحکم دفاع از وطن جانفشانی می‌کنند و اجازه تکرار تجربه‌های تلخی، چون سقوط خرمشهر را نمی‌دهند.

کد مطلب 5685936

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