سرهنگ کامران ملکی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان فردیس به منظور برقراری نظم و امنیت عمومی، مقابله با فروشندگان مواد مخدر، سارقان و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی، طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز را به مدت ۲۴ ساعت به مرحله اجرا درآوردند.
وی افزود: در این طرح که با حداکثر توان و بهره مندی هدفمند از امکانات و نیروها اجرا شد؛ ۱۲۶ فقره انواع سرقت کشف و ۱۷ نفر نیز دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان فردیس با تاکید بر تداوم اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی تصریح کرد: کشف ۱۹۸ گرم انواع موادمخدر و دستگیری ۱۲ نفر خرده فروش و معتاد از دیگر نتایج اجرای این طرح در ۲۴ ساعت گذشته در سطح شهرستان بوده است.
سرهنگ ملکی در پایان خاطرنشان کرد: برقراری امنیت بسیار حائز اهمیت بوده و پلیس با بکارگیری تمام توان خود آماده مقابله با هرگونه هنجارشکنی و برخورد با مخلان نظم و امنیت و قاچاقچیان می باشد.
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