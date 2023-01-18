سرهنگ ‏کامران ملکی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ‏‎ ‎مأموران انتظامی شهرستان ‏فردیس به منظور ‏برقراری نظم و امنیت عمومی، مقابله با فروشندگان مواد مخدر، سارقان و برهم زنندگان نظم و ‏امنیت عمومی، طرح پاکسازی نقاط ‏آلوده و جرم خیز را به مدت ۲۴ ساعت به مرحله اجرا درآوردند‎‏.‏

وی افزود: در این طرح که با حداکثر توان و بهره مندی هدفمند از امکانات و نیروها اجرا شد؛ ۱۲۶ فقره انواع سرقت کشف و ۱۷ نفر ‏نیز دستگیر شدند.‏

فرمانده انتظامی شهرستان فردیس با تاکید بر تداوم اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی تصریح کرد: کشف ۱۹۸ گرم انواع موادمخدر ‏و دستگیری ۱۲ نفر خرده فروش و معتاد از دیگر نتایج اجرای این طرح در ۲۴ ساعت گذشته در سطح شهرستان بوده است.‏

سرهنگ ملکی در پایان خاطرنشان کرد: برقراری امنیت بسیار حائز اهمیت بوده و ‏پلیس با بکارگیری تمام توان خود آماده مقابله با ‏هرگونه هنجارشکنی و برخورد با مخلان نظم و امنیت و قاچاقچیان ‏می باشد.