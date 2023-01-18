به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در جلسه هیئت دولت، یکی از ویژگی‌های اصلی دولت مردمی را فسادستیزی عنوان کرد و اظهار داشت: فساد ستیزی در حوزه دولت و دستگاه‌های اجرایی به معنای اصلاح بسترهای فسادزا بوده و این، از برخورد با فساد نیز مهم‌تر است، زیرا با از بین رفتن بسترها حتی اگر کسی انگیزه و نیت فساد هم داشته باشد، نمی‌تواند آن را عملی کند.

رئیس جمهور نقش سامانه‌های نظارتی در رفع بسترهای فسادخیز را مهم توصیف و تصریح کرد: مسئولان دستگاه‌های اجرایی نسبت به گزارش وقوع فساد از سوی هر دستگاه و بخشی حساس باشند و آن را به دقت بررسی کنند تا ضمن برخورد با عوامل فاسد، بسترهای ایجاد کننده آن نیز از بین برود.

رئیسی در ادامه با اشاره به پویش مردمی کاشت یک میلیارد درخت، اجرای این طرح را در گسترش فضای سبز در کشور و ارتقای کیفیت هوا مفید و اثرگذار دانست و افزود: با مشارکت متعهدانه دستگاه‌های مختلف در سراسر کشور بویژه همکاری وزارت جهادکشاورزی، شهرداری‌ها و مردم می‌توان این طرح را به طور کامل و با موفقیت اجرا کرد.

رئیس جمهور در ادامه سخنانش با قدردانی از خدمات خیرین کشور در بخش‌های مختلف از جمله در زمینه ساخت مدرسه و مراکز آموزشی، بر انجام تعهدات دولت در تجهیز مراکزی که خیرین احداث می‌کنند، تاکید کرد.

تلاش برای تسهیل معیشت و ارتقای سطح رفاه و آسایش مردم از دیگر تأکیدات رئیس جمهور به اعضای هیئت دولت و مدیران دستگاه‌های اجرایی در جلسه امروز هیئت دولت بود.