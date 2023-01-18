به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدری اناری ظهر چهارشنبه در بازدید از عملیات عمرانی سد عنبران نمین اظهار کرد: با شتاب‌گیری عملیات احداث سد عنبران پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این سد به مرحله تکمیل و بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به اینکه در یک سال اخیر شاهد پیشرفت فیزیکی مطلوب این پروژه بودیم، خاطرنشان کرد: گرچه سال گذشته ما این پروژه را با ۴۴ درصد پیشرفت تحویل گرفتیم اما هم اکنون با ۸۸ درصد پیشرفت فیزیکی سد عنبران در حال احداث است که انتظار می‌رود با تأمین اعتبار ۹۵۰ میلیارد ریالی شاهد تکمیل آن تا پایان سال باشیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل ورود فازهای عمرانی این پروژه آبی – خاکی را به مرحله آبگیری یادآور شد و بیان کرد: برای اتمام عملیات اجرایی و آبگیری کامل این سد نیازمند ۹۵۰ میلیارد ریال اعتبار هستیم.

حیدری اناری اضافه کرد: تا پایان سال گذشته ۸۲۰ میلیارد ریال منابع برای این طرح هزینه شده و در سال جاری هم یک هزار و ۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای این طرح مصوب شد که تاکنون ۷۰۰ میلیارد ریال تخصیص یافته است.

وی از اجرای سه طرح مشترک آب و جهاد در راستای سازگاری با کم آبی و حفاظت از منابع آب در استان خبر داد و گفت: در راستای سازگاری با کم آبی و حفاظت از منابع آب سه طرح مشترک شرکت آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی با عناوین تشکیل تشکل‌های آب بران، تحویل حجمی آب و پیاده سازی الگوی کشت بهینه در حال اجرا است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل با اشاره به تغییر اقلیم و کاهش منابع آبی در استان نسبت به سال‌های گذشته افزود: جهت مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی، در سال زراعی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در شبکه‌های آبیاری یامچی و قوری چای در مرکز استان و در شبکه آبیاری خداآفرین در شمال استان الگوی کشت به صورت منطقه‌ای پیاده می‌شود.

حیدری با تاکید بر ضرورت پیگیری و تکمیل طرح‌های توسعه منابع آب مانند پایاب خداآفرین و اخذ ردیف اجرایی برای مرمت و بهسازی شبکه مغان و تکمیل سدها و شبکه‌های در حال احداث، افزود: برای افق سال ۱۴۲۵ به میزان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب کسری آب در استان اردبیل پیش‌بینی شده است.