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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۷:۰۵

نایب رئیس هیأت کونگ فو خراسان شمالی:

نفرات برتر مسابقات کونگ‌فو بانوان خراسان شمالی معرفی شدند

نفرات برتر مسابقات کونگ‌فو بانوان خراسان شمالی معرفی شدند

بجنورد- نایب رئیس هیأت کونگ فو خراسان شمالی از برگزاری مسابقات کونگ فو بانوان استان خبر داد و گفت: نفرات برتر به مسابقات قهرمانی کشور اعزام می شوند.

نسرین الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات انتخابی کونگ‌فو بزرگسالان بانوان استان، چهارشنبه ۲۸ بهمن ماه با حضور تیم‌هایی از شهرستان‌های بجنورد، مانه و سملقان، شیروان و فاروج به میزبانی شهرستان بجنورد برگزار شد.

نایب رئیس هیأت کونگ فو خراسان شمالی ادامه داد: نفرات منتخب این رقابت‌ها جهت شرکت در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی، اعزام به مسابقات جهانی، به میزبانی استان تهران اعزام می‌شوند.

وی بیان داشت: فاطمه علیشاهی و زینب اسدی‌فر به ترتیب به عنوان مربی و سرپرست در این مسابقات حضور دارند.

الهی گفت: ملیکا مردانی، مبینا بیچرانلویی، مهراد آرزومند، مهدیه قربانپور و محدثه حق‌پناه نفرات منتخب تیم کونگ‌فو بانوان استان در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی می‌باشند.

کد مطلب 5686122

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