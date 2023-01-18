نسرین الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات انتخابی کونگ‌فو بزرگسالان بانوان استان، چهارشنبه ۲۸ بهمن ماه با حضور تیم‌هایی از شهرستان‌های بجنورد، مانه و سملقان، شیروان و فاروج به میزبانی شهرستان بجنورد برگزار شد.

نایب رئیس هیأت کونگ فو خراسان شمالی ادامه داد: نفرات منتخب این رقابت‌ها جهت شرکت در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی، اعزام به مسابقات جهانی، به میزبانی استان تهران اعزام می‌شوند.

وی بیان داشت: فاطمه علیشاهی و زینب اسدی‌فر به ترتیب به عنوان مربی و سرپرست در این مسابقات حضور دارند.

الهی گفت: ملیکا مردانی، مبینا بیچرانلویی، مهراد آرزومند، مهدیه قربانپور و محدثه حق‌پناه نفرات منتخب تیم کونگ‌فو بانوان استان در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی می‌باشند.