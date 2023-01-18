تیم والیبال پاس گرگان برابر پیکان تهران مغلوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال پاس گرگان شامگاه چهارشنبه و در مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) این شهر و از سری رقابت‌های هفته نوزدهم لیگ برتر مردان میزبان پیکان بود.

بازیکنان عیسی سنگدوینی در پاس گرگان با وجود نمایش قابل قبول، اما نتوانستند در برابر حریف با تجربه خود به برتری دست یابند و با نتیجه سه بر یک مغلوب شدند.

تیم پاس گرگان در ست‌های اول، دوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۲۳، ۲۶ بر ۲۴ و ۲۵ بر ۲۳ مغلوب پیکان شد و فقط در ست سوم ۲۵ بر ۱۶ به پیروزی رسید.

حدود هزار تماشاگر گرگانی از نزدیک شاهد تماشای این دیدار حساس هفته نوزدهم رقابت‌های لیگ برتر بودند.

حسین پورکاشیان، علی یاوری، محمدرضا درفش کاویان و اسماعیل رزقی به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول و داور دوم، نظارت و قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.