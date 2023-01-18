سوالات کنکور سراسری با بالگرد به خارگ انتقال یافت

محمدرضا دشتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طی روزهای اخیر و به دلیل شرایط خاص آب و هوایی ترددهای دریایی و هوایی این جزیره متوقف یا با تأخیر صورت گرفت.

وی افزود: باتوجه به ریسک پذیری انتقال سوالات کنکور سراسری به این جزیره و همچنین تداوم اخطاریه هواشناسی استان بوشهر، با هم افزایی مدیریت عملیات عمومی خارگ و مشارکت شرکت نفت فلات قاره یک فروند بالگرد در اختیار مدیریت بحران بخش ویژه خارگ قرار گرفت.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: با هماهنگی صورت گرفته با مدیران ارشد استانی و همکاری صورت گرفته در این زمینه وهمچنین حضور مدیران ارشد آموزش و پرورش منطقه خارگ، مأموران فراجا، سوالات کنکور سراسری با رعایت اصول ایمنی و امنیتی با یک فروند بالگرد عصر امروز به جزیره خارگ انتقال یافت.