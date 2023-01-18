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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۲۰:۳۴

تیم فوتبال «خوشه طلایی ساوه» به قم نیامد

تیم فوتبال «خوشه طلایی ساوه» به قم نیامد

قم- تیم فوتبال خوشه طلایی ساوه در حالی که قرار بود از چارچوب مسابقات لیگ آزادگان در قم میزبان شمس آذر قزوین باشد در زمین مسابقه حضور نیافت.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود دیدار تیم‌های خوشه طلایی ساوه و شمس آذر قزوین از چارچوب هفته هجدهم لیگ برتر عصر چهارشنبه در استادیوم یادگار امام راحل قم برگزار شود که این دیدار به دلیل عدم حضور خوشه طلایی برگزار نشد.

به گفته منابع نزدیک به باشگاه خوشه طلایی، عدم حضور بازیکنان خوشه طلایی به دلیل عدم دریافت مطالبات مالی شأن بوده است.

ورزشگاه یادگار امام قم در فصل جاری لیگ دسته اول میزبان برخی رقابت‌های خانگی تیم خوشه طلایی بوده است.

نتیجه بازی امروز با رأی کمیته انضباطی سه بر صفر به سود شمس آذر اعلام خواهد شد.

شمس آذر در پایان هفته هجدهم مسابقات لیگ آزادگان، با ۳۷ امتیاز در صدر جدول است و خوشه طلایی با ۱۸ امتیاز در رده چهاردهم قرار دارد.

کد مطلب 5686239

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