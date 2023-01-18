به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی عصر چهارشنبه در حاشیه دیدار چهره به چهره با مردم در میز خدمت شهرک مسکونی پیام ماهدشت موضوعات و مطالبات مردمی را یک به یک بررسی کرده و پاسخ داد.

وی ادامه داد: این شهرک که مسکن‌های مهر را در خود جای داده در زمره محله‌های ۶۶ گانه کم برخوردار استان قرار دارد و مشکلات و مطالبات مردمی در زمینه تأمین زیرساخت‌ها و سرانه‌ها، فراوان است.

عبداللهی گفت: برای این منظور بار دیگر بمنظور بررسی میدانی مسائل و نظارت بر روند تحقق مصوبات بازدیدها و جلسات گذشته، در این شهرک حضور یافتیم.

وی افزود: امروز میز خدمت با حضور تمامی مدیران استان برای دیدار بی واسطه مردم با مدیران تحت عنوان چهارشنبه جهادی برپا شده و با استقبال خوبی از سوی مردم مواجه شدیم.

استاندار البرز گفت: خود را موظف می‌دانیم که با مردم دیدار کنیم و برای رسیدگی به مطالبات آنها بویژه در مناطق محروم، اقدام و برنامه ریزی داشته باشیم.