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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۹:۳۲

استاندار البرز خبر داد؛

شهرک مسکونی پیام ماهدشت جزو محله‌های ۶۶ گانه کم‌برخوردار البرز

شهرک مسکونی پیام ماهدشت جزو محله‌های ۶۶ گانه کم‌برخوردار البرز

کرج- استاندار البرز گفت: شهرک مسکونی پیام ماهدشت که مسکن‌های مهر را در خود جای داده در زمره محله‌های ۶۶ گانه کم برخوردار استان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی عصر چهارشنبه در حاشیه دیدار چهره به چهره با مردم در میز خدمت شهرک مسکونی پیام ماهدشت موضوعات و مطالبات مردمی را یک به یک بررسی کرده و پاسخ داد.

وی ادامه داد: این شهرک که مسکن‌های مهر را در خود جای داده در زمره محله‌های ۶۶ گانه کم برخوردار استان قرار دارد و مشکلات و مطالبات مردمی در زمینه تأمین زیرساخت‌ها و سرانه‌ها، فراوان است.

عبداللهی گفت: برای این منظور بار دیگر بمنظور بررسی میدانی مسائل و نظارت بر روند تحقق مصوبات بازدیدها و جلسات گذشته، در این شهرک حضور یافتیم.

وی افزود: امروز میز خدمت با حضور تمامی مدیران استان برای دیدار بی واسطه مردم با مدیران تحت عنوان چهارشنبه جهادی برپا شده و با استقبال خوبی از سوی مردم مواجه شدیم.

استاندار البرز گفت: خود را موظف می‌دانیم که با مردم دیدار کنیم و برای رسیدگی به مطالبات آنها بویژه در مناطق محروم، اقدام و برنامه ریزی داشته باشیم.

کد مطلب 5686243

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