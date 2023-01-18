به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی روز چهارشنبه در مراسم گرامیداشت شهدای ۲۸ دی ماه سال ۶۵ سنندج، اظهار داشت: ۲۸دی ماه روز مقاومت، ایثار و از خودگذشتگی مردم استان کردستان است، این روز سالروز بمباران هوایی شهر سنندج توسط رژیم بعث بوده که در ۶ دقیقه بمباران بی‌امان، ۱۸ نقطه شهر را مورد هدف قرار دادند و ۲۲۰ نفر از مردم مظلوم و بی‌گناه سنندج را به شهادت رسانده و ۱۲۳ نفر هم زخمی شدند.

وی افزود: در چند ماه اخیر در کشور ما یک سری اتفاقات افتاد که در آن دشمن درصدد بود تا کشور و انقلاب ما را مورد هجمه خود قرار دهد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار کرد: بمباران سال ۶۵ مردم سنندج و به شهادت رساندن ۲۲۰ نفر از مردم بی گناه از جمله هجمه هایی بود که در طول تاریخ این انقلاب اتفاق افتاد.

حجت الاسلام والمسلمین پورذهبی افزود: باید پرسید افرادی که امروز با به راه انداختن هشتک اعدام نکنید همان هایی که یک روز خود شاهد بر این اتفاقات بودند چرا آن زمان از مردم بی گناه سنندج هیچ دفاعی نکردند و چیزی برای گفتن نداشتند.

وی بیان داشت: علم به مسئله و بمباران شهر سنندج در سال ۶۵ مظلومیت مردم این شهر را در برابر داعیه داران دفاع از حقوق بشر نشان داد.

وی با اشاره به اینکه شناخت نسبت به این شهدا و خانواده های آنها وظیفه مسئولین است، افزود: باید در سالروز شهدای ۲۸ دی ماه کارهای بزرگی انجام گیرد تا تمام جهان باخبر شوند که سال ۶۵ در این شهر دشمن مردم و این انقلاب چه بر سر مردم بی گناه این شهر آورد.