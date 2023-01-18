به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رادکیا عصر امروز چهارشنبه در گفت‌وگوی خبری اظهار کرد: در سال میلادی گذشته برای فولاد اتفاقات خوبی رخ داد. در سال ۲۰۲۱ که تیم با شکست استقلال در فینال جام حذفی، به قهرمانی رسید. سال ۲۰۲۲ هم در سوپرجام پرسپولیس را شکست دادیم و عنوان قهرمانی را به دست آوردیم. همچنین در آسیا هم تنها تیم ایرانی بودیم که موفق شدیم با اقتدار از مرحله گروهی صعود کنیم و به دور حذفی برسیم.

مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان ادامه داد: این موفقیت‌ها حاصل یک کار گروهی و تیمی است. هواداران فولاد، اعضای تیم، کارکنان، مسئولان و مدیران باشگاه چه آنها که هستند و چه آنها که در موفقیت‌ها بودند و دیگر کنار ما نیستند و همینطور مدیران و کارکنان کارخانه فولاد خوزستان همه در این موفقیت نقش داشتند.

وی افزود: موفقیت‌ها تنها مسئولیت‌ها را سنگین‌تر می‌کنند. با حفظ روحیه تیمی و اتحاد خود، تلاش می‌کنیم از این به بعد هم از نام فولاد دفاع کنیم. خوشحالم مربیان و بازیکنانی داریم که مسئولیت پذیر هستند و نهایت تلاش خود را به کار می‌گیرند. تمام قد از تیم حمایت می‌کنیم و شک ندارم اتفاقات خوبی در راه است. در سه جام خواهیم جنگید. در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا.

مدیرعامل فولاد خوزستان گفت: هر کدام برای ما اهمیت خودش را دارد. در لیگ بی انگیزه نیستیم و تا روز آخر تلاش می‌کنیم. در جام حذفی هم شروع خوبی داشتیم. در لیگ قهرمانان هم می‌خواهیم نماینده‌ای سربلند برای ایران باشیم. امیدوارم در آسیا فوتبال ایران از فولاد حمایت کند.

رادکیا افزود: همچنین هدف ما این است در زمان فشرده نقل و انتقالات خواسته‌های سرمربی و کادر فنی را برآورده کنیم. امیدوارم بتوانیم ضعف‌های تیم را برای نیم فصل دوم از بین ببریم. شاید خیلی از تیم‌ها بعد از بازی‌های حذفی چند روزی به تعطیلات رفتند ولی ما تعطیلی نداشتیم.

وی گفت: کادر فنی به طور مداوم پیگیر تمرینات و نقل و انتقالات بود و هست. ما هم در باشگاه پیگیر بوده‌ایم تا کار به سرانجام خوبی برسد. هدف ما این است که فولاد را به باشگاه بهتر و قوی‌تر تبدیل کنیم. می‌خواهیم در تمام زمینه‌ها حرفه‌ای‌تر شویم.