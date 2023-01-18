تعداد بانوان زندانی به علت جرائم غیر عمد در خراسان شمالی صفر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الإسلام رضا براتی زاده عصر چهار شنبه در حاشیه بازدید از بند نسوان زندان مرکزی بجنورد و گفتگوی چهره به چهره با بانوان‌مددجو، اظهار کرد: این افراد باید بیش از پیش از مسائل حقوقی پیش بینی شده از قبیل آزادی مشروط، بند باز، مرخصی و بهره مند شوند.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر در زندان‌های خراسان شمالی تقریباً هیچ زن دارای محکومیت‌های مالی و موضوع جرایم غیرعمد در بازداشت نیست، گفت: از مدیرعامل ستاد دیه کشور می‌خواهیم برای امکان پذیری و تسریع در ایجاد زمینه‌های بهره مندی بیشتر آن تعداد از زندانیان‌مرد موضوع جرایم غیرعمد استان، مساعدت کنند.

حجت‌الإسلام والمسلمین براتی زاده، تلاش و اهتمام جدی در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان را به عنوان یکی از سیاست‌های کلان و راهبردی قوه قضائیه برشمرد و خاطرنشان کرد: اقدامات ستاد دیه در این چند سال اخیر علاوه بر ترویج روحیه گذشت و بخشش در جامعه، نقش مؤثر و سازنده در کمک به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داشته است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی در ادامه برگزاری منظم جلسات هیأت امنا ستاد دیه استان را در کاهش جمعیت زندانیان دارای محکومیت‌های مالی بسیار مهم ارزیابی و تصریح کرد: با مدد خیرین و نیکوکاران و همچنین مجموعه زندان‌های استان در تلاش هستیم تا جمعیت زندانیان جرایم غیرعمد را طی کمترین زمان ممکن به حداقل برسانیم.

علی شمس، مدیرعامل ستاد دیه کشور نیز در این دیدارها جایگاه کشوری خراسان شمالی را از حیث کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، مطلوب و مناسب ارزیابی کرد.

شمس اظهار کرد: کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نیازمند یک ساختار مناسب است که با همدلی و همکاری موجود بین مجموعه قضائی و اداره کل زندان‌های استان، چشم انداز خوبی برای تداوم و تقویت روند روبه رشد پیش رو متصور هستیم.