۸ شهرستان کهگیلویه و بویراحمد در وضعیت آبی کرونا قرار دارد

محمد غلام نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: مطابق نقشه‌ی آماری سامانه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، وضعیت شهرستان‌های چرام، دنا، بهمئی، گچساران، بویراحمد، باشت، مارگون و لنده آبی است.

وی با بیان اینکه یک شهرستان ما در وضعیت زرد کرونایی قرار دارد، اظهار کرد: وضعیت کرونایی شهرستان کهگیلویه زرد است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: استفاده از ماسک، رعایت پروتکل‌ها و دستور المعل ها در مکان‌های عمومی مورد تاکید است.

غلام نژاد با اشاره به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، گفت: مردم در مکان‌های پر خطر و شلوغ حتماً از ماسک استفاده کنند.

غلام نژاد نسبت به احتمال شیوع زیر سویه های کرونا در استان هشدار داد و گفت: عدم رعایت مردم محور شیوع و اپیدمی گسترده این ویروس را در پی دارد.