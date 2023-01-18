به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات چهارشنبه شب در دومین نشست ستاد ساماندهی و امور جوانان بیان کرد: در حوزه جوانان اقدامات ارزشمندی از سوی استاندار بوشهر در حوزه اشتغال و ازدواج و مسکن صورت گرفته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود: با توجه به در پیش بودن هفته جوان در دهه دوم اسفند، دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های این هفته را به دبیرخانه ستاد ساماندهی و امور جوانان ارائه کنند.

وی گفت: از ظرفیت‌های جوانان نخبه و انقلابی در پست‌های مدیریتی استان بوشهر استفاده خواهد شد که در این زمینه در حوزه معاونان فرمانداران و بخشداران از این ظرفیت در سطح استان استفاده شده است.