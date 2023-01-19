به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار با آیت الله سبحانی اظهار داشت: در دولت سیزدهم مردم احساس کردند بدون وابستگی به غرب می‌توانند کار خود را به پیش ببرند در خالی که در دوره گذشته معتقد بودند که فقط از مسیر توافق با آمریکا و غرب می‌توان مشکلات را برطرف کرد در حالی که آمریکا در طی این سال‌ها از هیچ جنایتی علیه ملت ایران دریغ نکرده است.

وزیر کشور عنوان داشت: آمریکا به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی بدون برجام هم کار خود را به پیش می‌برد که این اغتشاشات اخیر نیز برای توقف کشور بوده است.

وی افزود: از گذشته بن بست‌های اقتصادی وجود داشته که باید این گره‌ها باز شود که بخشی از کارها انجام شده که آثار آن قابل مشاهده است.

وحیدی ادامه داد: مسائل اجتماعی و به خصوص موضوع جمعیت مهم است که امروز خطر کمبود جمعیت از مشکلات کشور است و نرخ رشد کمی در بین کشورهای اسلامی داریم.

وزیر کشور با بیان اینکه سبک زندگی نیز از جمله معضلات کشور است افزود: در این اغتشاشات اخیر در بین برخی افراد سبک زندگی ناشی از غرب، مشهود بود و دشمنان تلاش دارند هویت اسلامی و دینی را از کشور بگیرند.

وی افزود: در این دوره مشکلات اقتصادی نیز داشتیم که رئیس جمهور و سایر دولتمردان نسبت به این موضوع دغدغه دارند و برای حل مشکلات پای کار هستند.