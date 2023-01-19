به گزارش خبرنگار مهر، ظاهر وطن‌خواه عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از طرح اشتغال موفق در سطح شهرستان پارس‌آباد اظهار کرد: سه هزار و ۵۰۰ خانوار در پارس‌آباد تحت پوشش کمیته امداد بوده و از طرح‌های حمایتی آن بهره‌مند می‌شوند.

وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۳۵ زن سرپرست تحت پوشش کمیته امداد شهرستان پارس‌آباد با اعتبار هشت میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان از تسهیلات اشتغالزایی برخوردار شده‌اند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان پارس‌آباد با اشاره به اینکه تأمین و اهدای جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد با مشارکت مردم خیر و نیکوکار یکی از اقدامات این نهاد است، گفت: در ۱۰ ماهه اخیر تاکنون ۹۴ جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش در شهرستان پارس‌آباد اهدا شده است.

وطن‌خواه افزود: ارزش این تعداد جهیزیه بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۸ نوعروس نیازمند دیگر در نوبت دریافت جهیزیه هستند که ششم بهمن ماه امسال اهدا خواهد شد.

وطن‌خواه با اشاره به اینکه تعداد ۱۱ هزار و ۴۴۹ صندوق صدقات در شهرستان پارس‌آباد وجود دارد، اضافه کرد: در ۱۰ ماهه سال‌جاری مبلغ ۴۹۸ میلیون تومان از طریق مردم به صندوق‌های صدقات واریز شده است.

رئیس کمیته امداد شهرستان پارس‌آباد با بیان اینکه ۲۷ میلیارد ریال مستمری در ۱۰ ماهه سال‌جاری به حساب سرپرستان خانوار تحت حمایت واریز شده است، بیان کرد: کمیته امداد شهرستان پارس‌آباد در هزینه‌های درمانی مددجویان، کمک به اجاره و مسکن مددجویان، هزینه کمک ازدواج، تأمین شهریه و تحصیلی دانشجویان و تأمین لوازم خانگی ضروری زندگی هم در راستای حمایت در خدمت مددجویان قرار گرفته است.