فوتبال دوستان بوشهری به شاهین پارس امیدوار شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مسئولان منطقه اقتصادی - انرژی پارس جنوبی اواخر خرداد ماه امسال با انعقاد قراردادی 10 ساله، امتیاز تیم فوتبال شاهین بوشهر را خریداری کردند تا با حمایت مالی و اقتصادی این منطقه اقتصادی، شاهد تحولی در فوتبال بوشهر باشیم.

پس از آن هیئت مدیره این تیم با نعیم سعدوای بازیکن سال های گذشته پرسپولیس تهران و تیم ملی فوتبال ایران که فصل گذشته نیز هدایت این تیم را برعهده داشت به توافق رسیدند تا هدایت شاهین پارس جنوبی در لیگ دسته اول فوتبال کشور را برعهده بگیرد.

با انتخاب به موقع سرمربی شاهین پارس به نظر رسید فوتبال بوشهر از داستان تلخ سال های گذشته و بسته شدن تیم ها در دقایق پایانی عبرت گرفته و تلاش می کند با یک برنامه ریزی منظم به اهداف برنامه ریزی شده و مشخصی در فوتبال استان دست یابد.

مسئول هیئت رئیسه شاهین پارس در این باره به خبرنگار مهر گفت: با وجودسرمایه گذاری پارس جنوبی در فوتبال بوشهر خواستار حمایت و همکاری هواداران و مطبوعات استان از این روند و بیان انتقادات راهگشا و سازنده هستیم.

محمد دمشقی ادامه داد: البته هدف پارس جنوبی از سرمایه گذاری در فوتبال بوشهر تقویت پایه ها و فعالیت دراز مدت است و امیدواریم انتظارات هواداران تیم نیز با شرایط کنونی و استراتژی پارس جنوبی هماهنگ شود تا در فضایی منطقی به توسعه و پیشرفت فوتبال این شهر امیدوار باشیم.

دمشقی تصریح کرد: تاکید بر صعود شاهین پارس به لیگ برتر در سال نخست سرمایه گذاری اش در فوتبال بوشهر شاید چندان منطقی به نظر نرسد و این اتفاق انتظارات را از تیم به گونه ای افزایش می دهد که کادر فنی و بازیکنان تمرکز خود را از دست داده و از تقویت بار فنی فوتبال بوشهر عقب می مانیم.

نعیم سعداوی سرمربی شاهین پارس نیز در این باره به خبرنگار مهر در بوشهر بیان داشت: بازیکنان شاهین پارس هم اکنون به آمادگی لازم دست یافته اند و برای برگزاری هر دیداری آماده هستند، اما برای ادامه این روند مجموعه تیم نیاز به آرامش دارد.

سعداوی افزود: انتظار می رود مطبوعات محلی و رسانه های استان نیز در شرایط کنونی با این تیم همراهی کرده و برای موفقیت فوتبال بوشهر به کمک تیم و کادر فنی شاهین پارس آمده و به بازیکنان انگیزه های لازم را بدهند.

سردبیر تنها نشریه ورزشی استان بوشهر نیز درباره وضعیت کنونی شاهین پارس گفت: هم اکنون این تیم در بالاترین سطح فوتبال بوشهر طی سال های گذشته قرار گرفته و با توجه به سرمایه گذاری منطقه اقتصادی - انرژی پارس جنوبی در فوتبال و ورزش استان باید از این اقدام حمایت کرد.

وحید پورجماد، سردبیر هفته نامه اندیشه جنوب ادامه داد: البته با توجه به سرمایه گذاری انجام شده از سوی پارس جنوبی، همه هواداران انتظار دارند که این تیم به لیگ برتر صعود کند و کادر فنی تیم و مسئولان آن باید با دید ویژه ای به این خواسته بنگرند و آن را پاسخ دهند.

حسن غریبی دبیر سرویس ورزشی هفته نامه نصیر بوشهر نیز در این باره عنوان کرد: نزدیک به دو دهه است که فوتبال بوشهر از اوج خود فاصله گرفته و در این مدت به دلیل ضعف مدیریتی و نبود حمایت کننده مالی از ارتقا به لیگ برتر بازمانده که با توجه به سرمایه گذاری پارس جنوبی در این رشته انتظار می رود پس از سال ها به عطش و خواست فوتبال دوستان بوشهری برای حضور یک تیم از این استان در لیگ برتر پاسخ داده شود.

وی خاطرنشان کرد: به طور قطع هماهنگی و تعامل مثبت کادر فنی و رسانه های استان می تواند به حفظ آرامش در این تیم و نگه داشتن انتظارات هواداران در یک سطح منطقی کمک شایانی کند.

عبدالحسین قاسمی دبیر سرویس ورزشی هفته نامه خلیج فارس نیز اظهار داشت: ضعف مدیریتی در فوتبال بوشهر و ساختار نامناسب آن موجب شده تا گردش مالی در فوتبال استان بیمار گونه باشد و در عمل بی تاثیر بودن فضای فوتبال حرفه ای در استان بوشهر بسیاری از بازیکنان را از ادامه این ورزش منصرف کرده بود و یا اینکه به استان های دیگر مهاجرت می کردند.

قاسمی ادامه داد: اما با حضور و سرمایه گذاری پارس جنوبی در فوتبال بوشهر این انتظار وجود دارد که این منطقه اقتصادی به صورت زیربنایی در فوتبال استان هزینه کند که در صورت اطلاع رسانی به موقع به تماشاگران و هواداران به طور قطع آنها نیز با اهداف درازمدت تیم هماهنگ خواهند بود.

دبیر سرویس ورزشی هفته نامه نسیم جنوب نیز عنوان کرد: با توجه به مشکلات زیرساختی فوتبال بوشهر و بی توجهی به تیم های پایه ای، شاهین پارس باید در کنار نگاه قهرمانی به مسابقات لیگ یک، بر روی تیم های نوجوانان و جوانان خود کار ویژه و مستمری را آغاز کند و با جذب بازیکنان نخبه و حضور یک مربی موفق برای تیم های پایه ای، این بخش را مدیریت کند.

مهدی صالحی زاده اظهار داشت: شاهین پارس شاید در بازی های اولیه خود نتواند انتظارات تماشاگران را برآورده کند، اما ضروری است در حالی که این تیم به صعود به دسته بالاتر نگاه دارد، بر روی فعالیت های پایه ای و فرهنگی نیز در فوتبال بوشهر اهتمام ویژه تری داشته باشد.