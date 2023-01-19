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۲۹ دی ۱۴۰۱، ۱۹:۲۳

مدیر کل راهداری کهگیلویه و بویراحمد در گفتگو با مهر خبر داد؛

۲٠٠٠ کیلومتر راه روستایی کهگیلویه و بویراحمد بازگشایی شد

۲٠٠٠ کیلومتر راه روستایی کهگیلویه و بویراحمد بازگشایی شد

یاسوج_ مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کهگیلویه و بویراحمد از بازگشایی ۲۰۰۰ کیلومتر راه روستایی مسدود شده در بارش های اخیر خبر داد.

عابد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بارش های اخیر استان که به شکل برف و باران بود، سبب مسدود شدن راه دهها روستا در استان شد.

وی با بیان اینکه بلافاصله پس از پایداری تردد محورهای اصلی، اعزام ماشین آلات سنگین به سمت روستاها را داشتیم، اظهار کرد: دسترسی برخی از روستاها به علت بارش برف، ریزش کوه، بارندگی و آسیب به مسیر با مشکل مواجه شد که تلاش تیم های مختلف برای بازگشایی مسیر را داشتیم.

محمدی گفت: ۹٠ درصد روستاهای مسدود شده از مناطق برفگیر محسوب می شوند.

مدیرکل راهداری استان گفت: ریزش برداری در چندین مسیر نیز انجام شد.

کد مطلب 5686916

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