۲٠٠٠ کیلومتر راه روستایی کهگیلویه و بویراحمد بازگشایی شد

عابد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بارش های اخیر استان که به شکل برف و باران بود، سبب مسدود شدن راه دهها روستا در استان شد.

وی با بیان اینکه بلافاصله پس از پایداری تردد محورهای اصلی، اعزام ماشین آلات سنگین به سمت روستاها را داشتیم، اظهار کرد: دسترسی برخی از روستاها به علت بارش برف، ریزش کوه، بارندگی و آسیب به مسیر با مشکل مواجه شد که تلاش تیم های مختلف برای بازگشایی مسیر را داشتیم.

محمدی گفت: ۹٠ درصد روستاهای مسدود شده از مناطق برفگیر محسوب می شوند.

مدیرکل راهداری استان گفت: ریزش برداری در چندین مسیر نیز انجام شد.