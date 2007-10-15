به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسنی نماینده ولیفقیه در آذربایجان غربی ویژه برنامههای ماه رمضان را در تقویت مبانی فکری و عقیدتی جامعه بسیار مهم و ارزنده و مجموعههای ویژه آن را هنرمندانه، جذاب و برخاسته از مبانی اصیل اسلامی توصیف کرد.
حجت الاسلام حسینی امام جمعه یاسوج هم در خطبههای نماز جمعه گفت: "اقدام صدا و سیما در استفاده از کارشناسان برجسته دینی و مذهبی در برنامهها به ویژه پخش مجموعههای تلویزیونی قابل تقدیر است." حجت الاسلام موسوی امام جمعه دوگنبدان نیز از صدا و سیما به عنوان حنجره ملی یاد کرد و گفت: "روحانیون با حضور در برنامههای ویژه رمضان مردم را با معنویات و ارزشهای اسلامی بیشتر آشنا کردند."
حجت الاسلام خلیلی امام جمعه سی سخت هم از خدمات صدا و سیما در یک ماه گذشته تقدیر و بر ادامه ساخت برنامههایی مطابق با دستورات دین مبین اسلام تاکید کرد. حجت الاسلام والمسلمین مهمان نواز امام جمعه بجنورد در خطبه های نماز جمعه گفت: "پخش این برنامهها موجب پربار شدن ضیافت الله شد."
حجت الاسلام والمسلمین علمالهدی امام جمعه مشهد در خطبه نماز عید فطر از مسئولان و دستاندرکاران صدا و سیما در تولید و ساخت سریال های تلویزیونی جذاب در ماه رمضان امسال تشکر کرد و گفت: "برنامههای تولیدی رسانه ملی باید آمیخته با پشتوانه قوی معرفتی و مشاورههای نیرومند دینی و فقاهتی باشد."
آیت الله حائری شیرازی امام جمعه شیراز در خطبههای نماز جمعه با تقدیر از برنامه های صدا و سیما گفت: "با ساخت برنامههای جذاب و اثرگذار میتوان مردم را پای تلویزیون نشاند و آنها را از ماهواره دور کرد. تولید سریالهای باارزش تلویزیونی، برپایی نماز جمعه و ... از جمله کارهای فرهنگی است که می تواند با تهاجم فرهنگی غرب مبارزه کند."
آیت الله قربانی نماینده ولی فقیه در گیلان از صدا و سیما مرکز استان برای پوشش ویژه برنامههای ماه رمضان قدردانی کرد. خطیبان جمعه استان کردستان از مسئولان و برنامه سازان صدا و سیما برای تولید و پخش برنامه های آموزنده و ائمه جمعه مازندران و امام جمعه کیش نیز از برنامههای ویژه رمضان تقدیر کردند.
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