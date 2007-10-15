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۲۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۵۱

قدردانی ائمه جمعه از برنامه‌های رمضانی رسانه ملی

ائمه جمعه استان‌های آذربایجانی غربی، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان رضوی و شمالی، فارس، گیلان، کردستان، مازندران و جزیره کیش از برنامه‌های رسانه ملی در ماه رمضان تقدیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسنی نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی ویژه برنامه‌های ماه رمضان را در تقویت مبانی فکری و عقیدتی جامعه بسیار مهم و ارزنده و مجموعه‌های ویژه آن را هنرمندانه، جذاب و برخاسته از مبانی اصیل اسلامی توصیف کرد.

حجت الاسلام حسینی امام جمعه یاسوج هم در خطبه‌های نماز جمعه گفت: "اقدام صدا و سیما در استفاده از کارشناسان برجسته دینی و مذهبی در برنامه‌ها به ویژه پخش مجموعه‌های تلویزیونی قابل تقدیر است." حجت الاسلام موسوی امام جمعه دوگنبدان نیز از صدا و سیما به عنوان حنجره ملی یاد کرد و گفت: "روحانیون با حضور در برنامه‌های ویژه رمضان مردم را با معنویات و ارزش‌های اسلامی بیشتر آشنا کردند."

حجت الاسلام خلیلی امام جمعه سی سخت هم از خدمات صدا و سیما در یک ماه گذشته تقدیر و بر ادامه ساخت برنامه‌هایی مطابق با دستورات دین مبین اسلام تاکید کرد. حجت الاسلام والمسلمین مهمان نواز امام جمعه بجنورد در خطبه های نماز جمعه گفت: "پخش این برنامه‌ها موجب پربار شدن ضیافت الله شد."

حجت الاسلام والمسلمین علم‌الهدی امام جمعه مشهد در خطبه نماز عید فطر از مسئولان و دست‌اندرکاران صدا و سیما در تولید و ساخت سریال های تلویزیونی جذاب در ماه رمضان امسال تشکر کرد و گفت: "برنامه‌های تولیدی رسانه ملی باید آمیخته با پشتوانه قوی معرفتی و مشاوره‌های  نیرومند دینی و فقاهتی باشد."

آیت الله حائری شیرازی امام جمعه شیراز در خطبه‌های نماز جمعه با تقدیر از برنامه های صدا و سیما گفت: "با ساخت برنامه‌های جذاب و اثرگذار می‌توان مردم را پای تلویزیون نشاند و آنها را از ماهواره دور کرد. تولید سریال‌های باارزش تلویزیونی، برپایی نماز جمعه و ... از جمله کارهای فرهنگی است که می تواند با تهاجم فرهنگی غرب مبارزه کند."

آیت الله قربانی نماینده ولی فقیه در گیلان از صدا و سیما مرکز استان برای پوشش ویژه برنامه‌های ماه رمضان قدردانی کرد. خطیبان جمعه استان کردستان از مسئولان و برنامه سازان صدا و سیما برای تولید و پخش برنامه های آموزنده و ائمه جمعه مازندران و امام جمعه کیش نیز از برنامه‌های ویژه رمضان تقدیر کردند.

کد مطلب 568708

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