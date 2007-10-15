هشت مرکز دیالیز در استان مرکزی فعال است

جواد ملبوبی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: مراکز دیالیز استان در شهرهای اراک، شازند، خمین، دلیجان، ساوه، محلات، تفرش و آشتیان مستقر هستند.
وی تعداد بیماران دیالیز در استان را 299 نفر اعلام و خاطرنشان کرد: از این مجموعه 154 نفر در اراک، 54 نفر در ساوه، 22 نفر در خمین، 18 نفر در محلات، 17 نفر در شازند، 10 نفر در تفرش، هشت نفر در دلیجان و شش نفر در آشتیان هستند.
ملبوبی با اشاره به این که 36 دستگاه دیالیز استان در اراک وجود دارد، اظهار داشت: مراجعات زیادی به بیمارستان صورت می گیرد که تلاش شده با تقسیم بیماران در بخش های مختلف استان، فشار کنونی بر این بیمارستان کم شود.
وی خرید دو دستگاه دیالیز برای بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان خمین را از برنامه های امسال خواند و بیان داشت: برنامه ریزی برای خرید یک دستگاه دیالیز جدید برای بیماران آنتیژن مثبت تا پایان سال از دیگر برنامه هاست.
ملبوبی کمک مالی به بیمارستان امام خمینی (ره) محلات برای احداث دیالیز جدید و انتقال بخش قدیمی را از برنامه های انجام شده خواند و عنوان کرد: 16 هزار بیمار دیالیزی در کشور وجود دارد که 299 نفر آنان در استان مرکزی هستند و استان از این لحاظ در رتبه 16 کشوری قرار دارد.
وی فراوانی بیمار و مشکلات مدیریتی، نبود متخصصین کافی و مشخص نبودن هویت بیماران و نبود آمار دقیق را از مشکلات این بخش عنوان کرد.
نظر شما