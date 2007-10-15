هشت مرکز دیالیز در استان مرکزی فعال است

جواد ملبوبی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: مراکز دیالیز استان در شهرهای اراک، شازند، خمین، دلیجان، ساوه، محلات، تفرش و آشتیان مستقر هستند .

وی تعداد بیماران دیالیز در استان را 299 نفر اعلام و خاطرنشان کرد: از این مجموعه 154 نفر در اراک، 54 نفر در ساوه، 22 نفر در خمین، 18 نفر در محلات، 17 نفر در شازند، 10 نفر در تفرش، هشت نفر در دلیجان و شش نفر در آشتیان هستند .

ملبوبی با اشاره به این که 36 دستگاه دیالیز استان در اراک وجود دارد، اظهار داشت: مراجعات زیادی به بیمارستان صورت می گیرد که تلاش شده با تقسیم بیماران در بخش های مختلف استان، فشار کنونی بر این بیمارستان کم شود .

وی خرید دو دستگاه دیالیز برای بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان خمین را از برنامه های امسال خواند و بیان داشت: برنامه ریزی برای خرید یک دستگاه دیالیز جدید برای بیماران آنتیژن مثبت تا پایان سال از دیگر برنامه هاست .

ملبوبی کمک مالی به بیمارستان امام خمینی (ره) محلات برای احداث دیالیز جدید و انتقال بخش قدیمی را از برنامه های انجام شده خواند و عنوان کرد: 16 هزار بیمار دیالیزی در کشور وجود دارد که 299 نفر آنان در استان مرکزی هستند و استان از این لحاظ در رتبه 16 کشوری قرار دارد .