"مفهوم سخن نیک در شعر ناصر خسرو" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر خسرو شاعر و متفکر اسماعیلی قرن دهم میلادی، به سنتی دیرین تعلق دارد که در ایران و سایر مکانها اندیشه فلسفی را از طریق شعر بیان میکرده اند. گفتمان او مشتمل بر عناصری فلسفی و پند و حکمت است که درون مایه معنوی و اخلاقی محکمی دارد.
او آموزههایی خود را با استفاده از شعر به منزله ابزاری برای انتقال ارزشها به صورتی نمادین بیان کرد و مردم را دعوت کرده است تا انسانهایی بهتر باشند.
این اثر خاص به کاوش در این موضوع میپردازد که شعر ناصری خسرو چگونه تنوع ادبی و اخلاقی زبان فارسی را غنا بخشیده است.
تصور او از «سخن نیک» مبتنی بر اصلِ شناخت ماهیت الهی آن بوده است. شاعر کامل کسی است که اثرش معنایی درونی داشته باشد که معنای راستین کلمه است که با خصلت خلاقانه خداوند نسبت دارند.
عبارات و ظرافتهایی که شاعر با کار برده است بر اصول اعتقادی و اخلاقی، خواننده را به سوی حکمت، پند و اندرز و راهنمایی اخلاقی رهنمون میشود و اینها عباراتی هستند که برای انتقال قدرت "سخن نیک" به کار گرفته شدهاند.
دکتر دادخدایوا هماکنون همکار تحقیقاتی ارشد مؤسسه زبان شناسی آکادمی علوم روسی در مسکو است. پروفسور رایزنر در بخش فیلولوژی ایرانی مؤسسه مطالعات آسیایی و آفریقایی دانشگاه دولتی مسکو به تدریس تاریخ ادبیات فارسی مشغول است.
این استاد روسیِ زبان فارسی پیش از این با یکدیگر آثاری را درباره ناصر خسرو منتشر کردهاند. آثار آنها عبارتاند از: «مفهوم سخن نیک در قصیدههای تعلیمی ناصر خسرو» در «ناصر خسرو: دیروز، امروز، فردا» (۲۰۰۵). این دو، همچنین مقالاتی در همایش «شعر فلسفی ناصر خسرو» که توسط آلیس هانسبرگر در سال ۲۰۰۵ بر پا شده بود، ارایه کردهاند.
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