هوای استان زنجان طی چند روز آینده سردتر می شود

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری بوده و فعلاً بارشی پیش بینی نمی‌شود.

وی با بیان اینکه طی دی ماه سالجاری بارش باران و برف در استان زنجان خوب بود، ابراز داشت: ولی همچنان بارش‌ها در استان نسبت به سال گذشته بیش از ۳۵ درصد کاهش دارد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: پیش بینی می‌شود بارش‌ها در استان طی بهمن ماه در حد نرمال باشد.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان کاهش یافته و هوا سردتر و یخبندان می‌شود.

وی افزود: با توجه به برودت هوا از مردم استان درخواست می‌شود از سفرهای غیرضروری خود داری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وجود ۵۷ ایستگاه هواشناسی در استان زنجان خبر داد و بیان داشت: کارشناسان حرفه‌ای در چهار باب از این ایستگاه‌ها به صورت شبانه روز و در چهار ایستگاه دیگر نیز به طور ۱۲ ساعته مستقر هستند.