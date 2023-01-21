گلستان نیازمند نگاه ویژه در بودجه ۱۴۰۲/ تلاش نمایندگان نیاز است

خبرگزاری مهر - گروه استانها: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سقف کلی ۵,۲۶۱ هزار میلیارد تومان و با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به به سال جاری در ۲۱ دی توسط رئیس جمهور با هدف توسعه و پیشرفت اقتصادی متوازن و توأم با عدالت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد تا پس از بحث و بررسی به عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ابلاغ و عملیاتی شود.
یکی از مباحثی که از سالهای گذشته و تاکنون به عنوان یک دغدغه اصلی برای نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی در سطوح استانها محسوب میشد، تمرکز اعتبارات و حمایتها از چند کلانشهر و استان به خصوص است که بر اساس اظهارات نمایندگان دولت در لایحه پیشنهادی دولت خبری از این ویژه بینیها برای استانها و شهرها متمول و خاص نیست.
گویا مقرر است تا استانهای کم برخوردار همچون استان گلستان، بتوانند اعتبارات مناسب و متناسب با نیازمندیهای خود را دریافت کنند.
در حال حاضر این لایحه در کمیسیون تلفیق بوده و سپس در صحن اصلی چکش کاری و به یک قانون بدل میشود و سه نماینده گلستان هم در این کمیسیون عضویت دارند.
سهم گلستان از بودجه ۱۴۰۱ معادل نیم درصد بودجه
گلستان یکی از استانهای محروم کشور بوده که میتوان ضعیف بودن آن را از سهم بودجهای دریافت؛ بر اساس اظهارات رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گلستانف سهم استان در بودجه سال جاری (۱۴۰۱)، ۲۱ هزار و ۷۷۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال معادل نیم درصد بودجه کل کشور تعیینشده بود و از این حیث رتبه بیست و چهارم کشور در اختیار گلستان بود.
به گفته قدرت الله عابدی، سرانه تملک داراییهای سرمایهای استان در بودجه ۱۴۰۱ نسبت به جمعیت، ۱۰ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۹۲۰ ریال برآورد شده که دو میلیون و ۴۹۷ هزار و ۷۷۰ ریال بیشتر از میانگین کشوری بود.
با احتساب رقم یا د شده در بودجه ۱۴۰۱ و البته اعتبارات و تسهیلات ۲۵۰ هزار میلیارد ریالی سفر رئیس جمهور به گلستان، اتفاقات و اق دامات خوبی در استان اجرایی شد تا بخشی از چشم ان داز ترسیمی دولت برای توسعه و پیشرفت اقتصادی متوازن و توأم با عدالت تحقق یاب د اما تا نقطه مطلوب فاصل بسیار است.
هر چند در این مجال، قرار نیست که به میزان تحقق اعتبارات بودجه سال ۱۴۰۱ و اعتبارات سفر رسیم اما به فرض تحقق بیش از ۵۰ درصدی این اعتبارات، هنوز گلستان با مشکلات و چالشهای مزمن و دیرین پرشماری مواجه است که برای حل آن نیازمند ویژه بینی خاص دولت به این استان هستیم.
ضرورت توجه به عقب ماندگیهای مزمن گلستان
با توجه به محورهای اصلی گنجانده شده در بودجه سال آینده، مانند توجه به پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، امینت غذایی و بهبود معیشت مردم، اصلاح ساختار بودجه، ایجاد شفافیت در درآمدها و هزینهها، جلب سرمایه عمومی و خصوصی برای طرحهای نیمهتمام، اصلاح الگوی کشت، موضوعات مرتبط با آب و خشکسالی و توجه به طرحهای مهم و اثرگذار اقتصادی، انتظار آن است که با توجه به عقب ماندگی مزمن گلستان در بخشهای کشاورزی، بهداشت و درمان، آموزش و پروش، صنعت، طرحهای نیمه تمام، خشکسالی و کم آب، طرحهای برزمین مانده اثرگذار و سایر مواردی که استان با آن دست و پنجه نرم میکند، بتواند سهم مطلوبی از بودجه را به خود اختصاص دهد.
تخصیص اعتبارات به صندوق عدالت و پیشرفت میتوان در حل مشکلات منطقهای تأثیرگذار باشد نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: دولت سیزدهم برای حمایت و رشد متوازن اقتصادی استانها به دنبال راه اندازی صندوق عدالت و پیشرفت است تا هر استان بتواند بر اساس آمایش سرزمینی خود به رشد پایدار اقتصادی برسد.
رمضانعلی سنگدوینی افزود: تخصیص اعتبارات برای صندوق عدالت و پیشرفت میتواند در حل مشکلات منطقهای تأثیر گذار باشد؛ در واقع سپردن کار به استانها پاسخگویی مدیران استانی را به همراه دارد و میتواند دستاوردهای مثبتی داشته باشد.
وی گفت: در سالهای گذشته تمرکز اعتبارات و حمایتها در چند کلان شهر خلاصه میشد؛ اما دولت سیزدهم برای حمایت و رشد متوازن اقتصادی استانهای تأسیس این صندوقها را پیش بینی کرده تا علاوه بر تمرکززدایی، هر استان بتواند بر اساس مزیتها و سند آمایش سرزمینی خود رشد پایدار اقتصادی خود را دنبال کند.
استفاده از ظرفیتهای گردشگری گلستان صفر است
سنگدوینی در خصوص بودجه اختصاصی به گلستان در بودجه سال آینده هم گفت: تمام رایزنیها را برای افزایش میزان بودجه مخصوصاً در سرفصلهایی که دچار محرومیت و کمبود هستیم، انجام خواهیم داد.
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گلستان، استان کشاورزی بوده اما به خام فروشی مبتلا است و باید در زمینه تکمیل زنجیره تولید و ایجاد صنایع تکمیلی و ماندن ارزش افزوده در استان اقدام عاجلی اندیشیده شود.
سنگدوینی اضافه کرد: در زمینه آب شرب و کشاورزی مشکلات جدی داریم و علی رغم اینکه وزارت نیرو، اعتبارات این بخش را افزایش داده اما تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیادی است.
وی با بیان اینکه بیمارستانهای گلستان فرسوده هستند، گفت: باید توجه ویژه ای به این بخش در لایحه بودجه شود.
طبق گفته سنگدوینی، پتروشیمی میتواند هزاران اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده و نیاز استان و کشور را تأمین کند لذا پیگیری اجرایی شدن آن بعد از ۱۸ سال باید در دستور کار باشد.
وی افزود: توجه به اقتصاد دریا، استفاده از سواحل و بنادر و گردشگری دریایی از دیگر مسائلی است که باید دولت آن را به طور جدی مد نظر قرار دهد.
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی گفت: استفاده از ظرفیتهای گردشگری گلستان صفر است و هیچ حرکتی را در این بخش شاهد نیستیم و باید وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در راستای رونق این بخش ورود کند.
سنگدوینی توضیح داد که گردشگری میتواند جای نفت را بگیرد و با توجه به وجود اقالیم و اقوام مختلف و وجود صنایع دستی متنوع، میتواند به درآمدزایی کند.
گلستان سهمی از ارزهای ارزان قیمت نداشت
نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در سنوات قبل دو نفر از نمایندگان مجلس گلستان عضو کمیسیون تلفیق بودجه بودند که امسال این عدد به سه رسیده و میتواند در بهبود وضعیت بودجهای استان مؤثر باشد.
رحمت اله نوروزی افزود: مشکلات برق، آب شرب، آب بندان ها و سدهای استان یکی از مواردی است که باید در دستور کار قرار گیرد اما بودجه ناکافی شرایط را برای مسئولان ذیربط استانی سخت میکند.
وی عنوان کرد: گلستان در زمینههای مختلف از جمله زیرساختهای اقتصادی محروم بوده و نتوانسته از ارزهای ارزان بهره ببرد.
نوروزی خام فروشی را از جمله مشکلات استان برشمرد و گفت: گلستان، استان کشاورزی است اما به دلیل نبود صنایع تبدیلی ارزش افزوده این محصولات نصیب کشاورزان نشده لذا باید با تخصیص اعتبارات و تسهیلات ارزان قیمت در این بخش دغدغه کشاورزان را در فصل برداشت کاهش داد.
نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: باید منابع پایدار در بودجه تعریف شده نه اینکه منابعی در نظر گرفته شود و محقق نشود.
گفتنی است فرآیند سیدگی و بررسی لایحه بودجه هم اینک در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حال انجام است و سپس در صحن علنی این لایحه بررسی خواهد شد.
اهالی گلستان از نمایندگان خود در مجلس و سایر مدیران بالادستی انتظار دارند با توجه به عمق چالشهای و کمبودهای زیرساختی حداکثر تلاش خود را برای ارتقای سهم اعتبارات اختصاصی به استان صرف کنند تا در سالهای آینده شاهد کاهش محرومیتهای این استان باشیم.
