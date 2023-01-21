احمد ریواده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دولت در ابتدای کار خود از سند تحول رونمایی کرده و مسائل و چالش‌های پیشرفت کشور مطابق با اسناد بالادستی در این سند دیده شده است، تاکید کرد: برنامه چهار ساله دولت نیز بر اساس همین سند ریخته شده است.

وی با بیان اینکه همه مدیران در عهد نامه‌ای که با دولت بسته‌اند باید به این سند عمل کنند چرا که این سند نقشه راه دولت است، افزود: برنامه دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها نیز حول محور همین برنامه چیدمان شده است.

ایجاد شورای اطلاع رسانی

معاون استاندار سمنان ادامه داد: از دیگر اقدامات دولت حسب خواسته‌هایی که مجموعه حوزه‌های مردمی اعلام کردند، ایجاد شورای اطلاع رسانی بود که هم در دولت و هم در استان‌ها ارتقا پیدا کرده است و ما در استان سمنان نیز شاهد شورای اطلاع رسانی هستیم.

ریواده با بیان اینکه استانداران در سراسر کشور رئیس شورای اطلاع رسانی هستند و جلسات مستمر و هفتگی در این حوزه در استان سمنان برگزار می‌شود، بیان کرد: تلاش برای پاسخگویی به درخواست خبرنگاران از جمله مسائلی است که در شورای اطلاع رسانی مطرح می‌شود.

وی افزود: مأموریت دیگر شورای اطلاع رسانی جمع بندی خواسته‌ها و مطالب بیان شده از سوی رسانه‌ها در سراسر استان سمنان است چرا که اعتقاد داریم جنگ شناختی یکی از مصادیق جنگ ترکیبی است و همچنان که در دفاع مقدس نیاز به سامانه‌های دفاعی داریم که بازدارندگی ایجاد کنند در حوزه شناختی نیز نیاز به رسانه‌ها و اطلاع رسانی و تبیین داریم.

توسعه فضای اطلاع رسانی

جانشین شورای اطلاع رسانی استان سمنان با بیان اینکه زمانی بسترهای اطلاع رسانی محدود بود، اما امروز بسترها حتی به هوش مصنوعی و متاورس رسیده که خواست مخاطب در آن عمل می‌کند، بیان کرد: باید بستر کار فرهنگی و رسانه‌ای متناسب با شرایط روز کشور فراهم شود.

ریواده با بیان اینکه تقویت زیرساخت‌های ما در شهرستان‌های استان سمنان مانند خبرگزاری‌ها، از جمله مسائلی است که در دستور کار قرار دارد، گفت: این زیرساخت‌ها به عقیده ما نیازهای جنگ شناختی متناسب با ظرفیت‌های استان محسوب می‌شوند و دارای اهمیت هستند.

وی گفت: سیاستی که در شورای اطلاع رسانی استان سمنان ابلاغ شده، پاسخگویی به رسانه‌ها و همراهی است و اگر ابهامی در ذهن رسانه‌ها است ظرف یک ساعت باید پاسخ داده شود لذا در این بستر اگر دستگاه اجرایی به ابهام و سوال خبرنگاران جواب نداد، رسانه‌ها این موضوع را به شورای اطلاع رسانی یا اداره کل ارشاد اسلامی ارجاع دهند تا ما آن دستگاه را مکلف به پاسخگویی کنیم.

نظارت‌های دولتی

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان با بیان اینکه برای عدم پاسخگویی مصادیقی نیز در شورای اطلاع رسانی قید شده است، تاکید کرد: ابزارهای نظارتی برای پاسخگو کردن دستگاه‌های اجرایی در سراسر استان سمنان وجود دارد.

ریواده با بیان اینکه یکی از مطالبی که رسانه‌ها در شهرستان‌های استان سمنان به خصوص آن را مطرح می‌کنند، فقدان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی است، بیان کرد: از ارشاد اسلامی می‌خواهیم تا چارت سازمانی دستگاه‌های اجرایی را رصد و احصا کند که بدانیم چه دستگاهی روابط عمومی ندارد و چه دستگاهی روابط عمومی پاسخگو ندارد تا این موضوعات در شورای اطلاع رسانی مطرح شود.

وی از اعمال نظارت و رصد بر روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌های استان سمنان خبر داد و بیان کرد: ارزیابی نسبت به دستگاه‌های اجرایی در خصوص روابط عمومی‌ها خواهیم داشت تا در صورتی که دستگاهی همراهی با رسانه‌ها نداشت، بتوانیم از ابزارهای خودمان برای پاسخگوی کردن آن دستگاه بهره بگیریم.