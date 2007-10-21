ناصر آویژه که با نمایش "مش مش قلی خان" در جشنواره تئاتر کودکان و نوجوانان اصفهان حضور دارد، درباره تاثیر جشنواره بر روند فعالیت این گونه نمایشی به خبرنگار مهر گفت: "در وهله نخست فعالیت دوباره این جشنواره را باید به فال نیک گرفت. چون این جشنواره چند سالی تعطیل بود و به تازگی شروع به کار کرده است."



وی خاطرنشان ساخت: "مشکل اصلی تئاتر این است که از سوی متولیان این بخش جدی گرفته نمی شود. در این میان تئاتر کودک با مشکلات بیشتری مواجه است. برای نمونه در دیگر جشنواره های تئاتر کمک هزینه های گروه های نمایشی با فاصله مناسبی از زمان برگزاری داده می شود تا مورد استفاده گروه قرار بگیرد، اما در مورد تئاتر کودک این موضوع نیز با بی توجهی مواجه می شود."



این کارگردان به تاثیر رسانه ها در ایجاد فضایی برای جلب نظر مخاطبان خاص و عام اظهار داشت: "وقتی جشنواره فجر می خواهد برگزار شود از ماهها قبل پیش از برگزاری درباره گروه ها، هیئت انتخاب و داوری و شیوه ارایه آثار صحبت می شود. این موضوع به مطرح شدن جشنواره بیشتر کمک می کند. در حالی که این اتفاق در مورد تئاتر کودک نمی افتد."



آویژه ادامه داد: "اگر جشنواره تئاتر کودک پرشور برگزار و از بازتاب های گسترده ای برخوردار شود گروه های نمایشی را تشویق می کند تا فعالیت های خود را گسترش دهند و برای حضور در این مراسم خود را آماده کنند. علاوه بر این توجه مادی و معنوی به آثار حاضر در جشنواره نیز اهمیت زیادی دارد. یعنی اعطای جوایز گسترده و اعتبار بخشیدن به گروه های برگزیده می تواند اهمیت جشنواره را بالا ببرد."



وی با اشاره به اهمیت حضور گروه های حرفه ای در بخش مسابقه این جشنواره توضیح داد: "حضور حرفه ای ها و تئاتری هایی که برای مخاطبان شناخته شده هستند، باعث جلب نظر بیشتر تماشاگران می شود. به خصوص اگر آثاری که در جشنواره حضور پیدا می کنند، از اجراهای قبلی برخوردار نباشند. دیگر اینکه آثار باید مورد نقد و بررسی قرار بگیرند که حضور در جشنواره به یک یا دو اجرا منحصر نشود."



این فعال عرصه نمایش که تاکنون حضور در 5 دوره جشنواره تئاتر کودک را تجربه کرده است درباره دلیل کاهش کیفیت آثار در حال اجرای این عرصه گفت: "یکی از دلایل اصلی، کمبود سالن حرفه ای این گونه آثار است. الان گروه های تئاتر کودک فقط در فرهنگسراها آثار خود را ارایه می کنند. دیگر اینکه، برخی مواقع فعالان این عرصه کار خود را جدی نمی گیرند؛ چون از سوی متولیان جدی گرفته نمی شوند."



وی تاکید کرد: "دلیل دیگر در کاهش کیفیت نمایش های کودک سطح پایین دستمزدهاست. یعنی برای یک بازیگر کودک حداکثر حقوق ماهی 300 هزار تومان را در نظر می گیرندد. این موضوع باعث کوتاه شدن زمان تمرین و اجرا می شود و این سرعت در آماده سازی و ارایه نمایش بسیاری از خلاقیت ها و ظرافت ها را از اثر می گیرد."



آویژه با اشاره به اینکه تئاتر کودک نیازمند توجه همه جانبه برای رشد و ارایه آثار با کیفیت است، اعلام کرد: "در وهله نخست باید به افزایش سالن های محل اجرای نمایش های کودکان و نوجوانان توجه شود. توجه به شرایط صدایی و نوری سالن ها به خصوص در فرهنگسرا یکی از این اقدام ها محسوب می شود. دیگر اینکه به شرایط مادی دستاندرکاران تئاتر کودک توجه شود."

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