سوخت جایگزین در مدارس خراسان جنوبی تأمین شد

سید علیرضا موسوی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سوخت جایگزین مدارس متوسط اول و دوم خراسان جنوبی که این هفته امتحانات داخلی خود را برگزار می کنند، تأمین شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه سوخت جایگزین مدارس گازوئیل است، بیان کرد: اکثریت مدارس متوسط استان مشعل سیستم های گرمایشی خود را به مشغل های گازوئیلی تغییر داده‌اند.

موسوی نژاد ادامه داد: به آن تعداد از مدارس که امکان استفاده از سوخت جایگزین را تحت هیچ شرایطی نداشتند از سوی ستاد مدیریت مصرف انرژی مجوز روشن کردن سیستم های گرمایشی گاز سوز در دو ساعت امتحان داده شده است.

وی با بیان اینکه در هر صورت سالن های امتحان برای دانش آموزان گرم خواهد بود، گفت: ساعت برگزاری امتحانات متوسطه اول و دوم هم بین ساعت ۱۰ تا ۱۲ در نظر گرفته شده که از گرمای طبیعی روز نهایت استفاده برده شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی یادآور شد: مدارس مقطع ابتدایی هم تا پایان روز دوشنبه به صورت غیرحضوری و در بستر شاد، فعالیت خواهند داشت.

موسوی نژاد اظهار کرد: برای فعالیت مدارس ابتدایی بعد از روز دوشنبه نیز اطلاع رسانی ها صورت خواهد گرفت.

وی افزود: امیدواریم با همدلی و همکاری از این شرایط به خوبی عبور کنیم.