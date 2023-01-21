موانع پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن در گرگان برطرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله رضایی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با تلاشهای انجام شده و مساعدت بانکها، موانع پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن در گرگان برطرف شد.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گرگان افزود: متقاضیان ساخت مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت میتوانند برای دریافت این تسهیلات با سود پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله مراجعه کنند.
وی گفت: اگر چه برای ساخت هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی امسال در گرگان هدفگذاری کردیم اما اگر متقاضیان بیشتر از این تعداد هم باشند به بانکها معرفی خواهند شد.
گفتنی است تسهیلات کم بهره در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
