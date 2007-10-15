نمایشگاه اختاپوس در دانشگاه تربیت معلم گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این نمایشگاه با هدف ارتقا سطح آگاهی دانشجویان نسبت به سیاستهای متجاوزانه و ددمنشانه و غیرانسانی صهیونیست ها در سراسر جهان به خصوص در خاور میانه و سرزمینهای اشغالی به مدت یک هفته تا 27مهر ماه در دانشگاه تربیت معلم تهران در محل دائمی نمایشگاه های این دانشگاه برپاست.

این نمایشگاه به بررسی و نمایاندن چهره زشت و منفور رژیم صهیونیستی و سیاست های آنان در حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نفوذ صهیونیستهای یهودی بر شبکه های تلویزیونی و روزنامه های معروف دنیا می پردازد.

صهیونیسم از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام رهبری، سازمانهای یهودی و اقدامات آنها در جهان، شرکتهای تجاری و اقتصادی یهودی، پروتکل های دانشوران یهود، مسیحیت صهیونیستی، یهود در دیدگاه قرآن، سینمای یهودی، نمادهای قوم یهود، افسانه هولوکاست، نمایش ده ها بنر و پوستر و عکس، 120کاریکاتور از آثار "ناجی العلی" کاریکاتوریست بزرگ و ضد صهیونیستی فلسطین، آثار حجمی و هنرهای تجسمی و نماد شناسی صهیونیسم از موضوعات عمده این نمایشگاه است.

همچنین نمایش فیلم، برگزاری میزگرد تخصصی در خصوص اسرائیل و صهیونیسم، سخنرانی و ...از دیگرموضوعات عمده این نمایشگاه است.

بازدید از این نمایشگاه برای عموم علاقه مندان آزاد است.