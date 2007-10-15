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۲۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۲۷

نمایشگاه اختاپوس در دانشگاه تربیت معلم گشایش یافت

کرج - خبرگزاری مهر: نمایشگاه اختاپوس با محوریت صهیونیسم شناسی از سوی نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت معلم در مجتمع دانشگاهی پردیس کرج دانشگاه تربیت معلم برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این نمایشگاه با هدف ارتقا سطح آگاهی دانشجویان نسبت به سیاستهای متجاوزانه و ددمنشانه و غیرانسانی صهیونیست ها در سراسر جهان به خصوص در خاور میانه و سرزمینهای اشغالی به مدت یک هفته تا 27مهر ماه در دانشگاه تربیت معلم تهران در محل دائمی نمایشگاه های این دانشگاه برپاست.

این نمایشگاه به بررسی و نمایاندن چهره زشت و منفور رژیم صهیونیستی و سیاست های آنان در حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نفوذ صهیونیستهای یهودی بر شبکه های تلویزیونی و روزنامه های معروف دنیا می پردازد.

صهیونیسم از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام رهبری، سازمانهای یهودی و اقدامات آنها در جهان، شرکتهای تجاری و اقتصادی یهودی، پروتکل های دانشوران یهود، مسیحیت صهیونیستی، یهود در دیدگاه قرآن، سینمای یهودی، نمادهای قوم یهود، افسانه هولوکاست، نمایش ده ها بنر و پوستر و عکس، 120کاریکاتور از آثار "ناجی العلی" کاریکاتوریست بزرگ و ضد صهیونیستی فلسطین، آثار حجمی و هنرهای تجسمی و نماد شناسی صهیونیسم از موضوعات عمده این نمایشگاه است.

همچنین نمایش فیلم، برگزاری میزگرد تخصصی در خصوص اسرائیل و صهیونیسم، سخنرانی و ...از دیگرموضوعات عمده این نمایشگاه است.

بازدید از این نمایشگاه برای عموم علاقه مندان آزاد است.

کد مطلب 568767

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