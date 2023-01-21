۱ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۱۵

رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد کرونای کرمانشاه خبر داد؛

قرارگرفتن ۱۱ شهرستان کرمانشاه در وضعیت آبی کرونایی

کرمانشاه- رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد کرونای استان کرمانشاه از قرارگرفتن ۱۱ شهرستان کرمانشاه در وضعیت آبی کرونایی خبر داد.

حامد بهرامیان رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد کرونا کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس اعلام رنگ بندی کرونایی وزارت بهداشت و مشخص شدن رنگ بندی استان کرمانشاه هیچکدام از شهرستان‌های استان در وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی قرار ندارد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس اعلام وضعیت کرونایی ۱۱ شهرستان استان کرمانشاه در شرایط آبی کرونایی قرار دارند، گفت: شهرستان‌های کرمانشاه‌، اسلام آبادغرب، پاوه‌، سرپل ذهاب، کنگاور، جوانرود، قصرشیرین‌، دالاهو، ثلاث باباجانی، روانسر، گیلانغرب در شرایط آبی کرونایی قرار گرفته‌اند.

رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد کرونا کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به رنگ بندی کرونایی جدید شهرستان سنقروکلیایی، هرسین و صحنه در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفته است.

بهرامیان خاطر نشان کرد: انواع واکسن کرونا در استان کرمانشاه وجود داشته و افراد بالای ۱۸ سال که سه ماه از زمان تزریق نوبت دوم آنها گذشته می‌توانند برای دریافت دز سوم به مراکز واکسیناسیون کرونا شهری و روستایی استان مراجعه کنند.

      مدارس ابتدایی رو در این سرما تعطیل کنن که بچه ها سرما نخورن و آمار کرونا بالا نره..کرمانشاه خیلی سرده و هزینه دکتر و دارو بالا

