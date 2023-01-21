قرارگرفتن ۱۱ شهرستان کرمانشاه در وضعیت آبی کرونایی

حامد بهرامیان رئیس کمیته اطلاعرسانی ستاد کرونا کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس اعلام رنگ بندی کرونایی وزارت بهداشت و مشخص شدن رنگ بندی استان کرمانشاه هیچکدام از شهرستانهای استان در وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی قرار ندارد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس اعلام وضعیت کرونایی ۱۱ شهرستان استان کرمانشاه در شرایط آبی کرونایی قرار دارند، گفت: شهرستانهای کرمانشاه، اسلام آبادغرب، پاوه، سرپل ذهاب، کنگاور، جوانرود، قصرشیرین، دالاهو، ثلاث باباجانی، روانسر، گیلانغرب در شرایط آبی کرونایی قرار گرفتهاند.
رئیس کمیته اطلاعرسانی ستاد کرونا کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به رنگ بندی کرونایی جدید شهرستان سنقروکلیایی، هرسین و صحنه در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفته است.
بهرامیان خاطر نشان کرد: انواع واکسن کرونا در استان کرمانشاه وجود داشته و افراد بالای ۱۸ سال که سه ماه از زمان تزریق نوبت دوم آنها گذشته میتوانند برای دریافت دز سوم به مراکز واکسیناسیون کرونا شهری و روستایی استان مراجعه کنند.
