ارسال دومین محموله امدادی هلال احمر آذربایجان شرقی به شهرستان خوی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید منجم شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران افزود: دو هزار دستگاه بخاری برقی، ۶۰۰ دستگاه چادر امدادی تیپ دو از انبارهای استان، شهرستان‌های بناب و شبستر و شهر تسوج که به مناطق زلزله زده نزدیک است اعزام شد.

وی با بیان اینکه ۱۰ دستگاه خودروی سنگین و عملیاتی استان در حال خدمت در منطقه هستند، از همراهی و تعاون شهرداری‌های بناب، شبستر و تسوج که خودروهای سنگین خود را در خدمت مردم شریف شهرستان خوی قرار دادند تقدیر و تشکر کرد.

زلزله ۵.۴ ریشتری صبح روز ۲۸ دیماه شهرستان خوی استان آذربایجان غربی را لرزاند، نیروهای امدادی هلال احمر با دستور پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر کشور تمامی امکانات مادی و معنوی جمعیت را در جهت اسکان اضطراری و تأمین لوازم گرمایشی زلزله زدگان بکار گرفته است.