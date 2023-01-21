ایلام رتبه هفتم کشور در طرح مسکن ملی را دارد

سعید هژبری در گفتگو با خبرنگار مهر به اینکه ایلام رتبه هفتم کشور در ساخت مسکن ملی را دارد، اظهار کرد: حدود از ۳ هزار واحد در بیش از ۲۷۰ هکتار اراضی در سطح استان در دست ساخت بوده و تا پایان ۴ سال ۳۲ هزار واحد باید تحویل متقاضیان شود.

وی با بیان اینکه تمامی مصوبات طرح نهضت ملی مسکن لازم الاجرا است، افزود: میزان پیشرفت فیزیکی طرح نهضت ملی مسکن، مهم‌ترین ملاک ارزیابی مدیران است و هر شهرستان پیشرفت بسیار قابل ملاحظه‌ای در طرح نهضت ملی مسکن داشته باشد فرماندار آن شهرستان عملکرد بسیار خوبی داشته است.

معاون استاندار ایلام در خصوص تسهیلات مسکن به سرپرست‌های خانوارهای دو معلول به بالا و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بیان کرد: سرپرست خانوارهای دارای دو معلول و دو معلول به بالا از طریق بنیاد مستضعفان ۱۵۰ میلیون تومان بلا عوض، ۱۰۰ میلیون بلاعوض ازطریق بهزیستی و ۲۰۰ میلیون وام ۴ درصد دریافت می‌کنند و برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، ۵۰ میلیون بنیاد مستضعفان بلاعوض، کمیته امداد ۱۰۰ میلیون بلاعوض و ۲۰۰ میلیون نیز وام کم بهره نیز دریافت می‌کنند.