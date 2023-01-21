  1. استانها
  2. قزوین
۱ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۵۱

رئیس اورژانس استان قزوین خبر داد؛

فوت مادر و فرزند در قزوین به دلیل مسمومیت با مونوکسیدکربن

فوت مادر و فرزند در قزوین به دلیل مسمومیت با مونوکسیدکربن

قزوین - رئیس اورژانس پیش بیمارستانی مرکز مدیریت حوادث استان قزوین گفت: استنشاق گاز مونوکسید کربن مادر و فرزند را به کام مرگ کشاند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن اسماعیلی اظهار کرد: متأسفانه جمعه شب در تماسی تماسی با واحد ارتباطات فوریت‌های پزشکی استان قزوین اعلام شد دو نفردر شهر قزوین جاده امین موکت دچار مسمومیت با مونوکسید کربن شده‌اند.

وی عنوان کرد: بلافاصله آمبولانس عملیاتی پایگاه لیا و الوند پس از پنج دقیقه بر بالین مصدومین حاضر شدند که پس از بررسی و برقراری امنیت محل حادثه مصدومین که خانمی ۲۲ ساله و فرزند ۲۰ روزه را به داخل آمبولانس انتقال و اقدامات درمانی همراه با عملیات احیا پیشرفته برای بیماران در حین انتقال آغاز شد

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی مرکز مدیریت حوادث استان قزوین تاکید کرد: هر دو بیمار که دچار مسمومیت با مونوکسید کربن شده بودند جهت انجام اقدامات درمانی بیشتر به بیمارستان رحیمیان الوند منتقل می‌شوند که متأسفانه هردو بیمار به گزارش بیمارستان رحیمیان متأسفانه فوت شدند.

کد مطلب 5687703

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها