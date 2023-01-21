عملیات تحول فرهنگی در مناطق دارای آسیب مازندران اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سلگی صبح شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران با اشاره به شناسایی ۵۶ منطقه آسیب پذیر در استان افزود: به دستور استاندار مازندران وبا هماهنگی فرمانداران استان این مناطق ساماندهی خواهند شد.

این مسئول با تاکید بر لزوم تدوین برنامه تحولی در مناطق آسیب مازندران اظهار کرد: تا پایان امسال برنامه عملیاتی تحول فرهنگی در مناطق آسیب استان تدوین و اجرایی خواهد شد.

معاون استاندار مازندران ترویج مواد مخدر را رویکرد استکباری برای فروپاشی جامعه اسلامی دانست وافزود: مقابله هوشمندانه با مواد مخدربا رویکرد فرهنگی ضرورت دارد.

سلگی با اظهار نگرانی ازروند ابتلای دانش آموزان به اعتیاد خواستار برنامه ریزی و فعالیت فرهنگی گسترده آموزش و پرورش و نهاد خانواده در زمینه اطلاع رسانی در مورد تبعات زیانبار شیوع اعتیاد شد.

وی آگاهسازی جامعه را رکن اصلی مقابله با اعتیاد عنوان کرد وافزود: رسانه ملی در زمینه تبیین راهکارهای فرهنگی مقابله با شیوع مواد مخدر نقش کلیدی بر عهده دارد.

در این جلسه که فرمانداران استان به صورت و بیناری حضور داشتند، چگونگی اقدامات دستگاه‌های مسئول در حوزه ساماندهی و اشتغال معتادان مواد مخدر در مازندران بررسی شد.