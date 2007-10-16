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۲۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۳۴

هشت رشته جدید در دانشگاه اراک راه اندازی شد

اراک - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی دانشگاه اراک گفت: در سال تحصیلی جدید رشته های کشاورزی، آمار، مهندسی برق، ارشد عمران و گیاهی بیولوژی، ارشد تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی و دکتری زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه اراک راه اندازی شد.

محسن ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک از راه اندازی دانشکده هنر و معماری در سال تحصیلی جدید خبر داد و اظهار داشت: با جذب اعضای هیئت علمی در سال جاری و دعوت از 90 نفر از اعضای هیئت علمی که در حال بازگشت بورسیه هستند، پیش بینی می شود تا پایان امسال این تعداد اعضای هیئت علمی به 250 نفر برسد.

وی از افزایش 15 درصدی دانشجو در این دانشگاه در سال تحصیلی جدید خبر داد و افزود: اکنون بیش از شش هزار دانشجو در مقطع کارشناسی در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند.

معاون آموزشی دانشگاه اراک در ادامه خاطر نشان کرد: در سال گذشته 50 طرح پژوهشی با همکاری نهادهای استانی صورت گرفت که تعداد مقالات نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش داشته است.

ذالفقاری یادآور شد: 10 طرح پژوهشی مصوب نیز در این واحد در حال اجراست و 50 مقاله در سمینارهای داخلی و خارجی، توسط هیئت علمی این دانشگاه ارائه شده است.

کد مطلب 568780

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