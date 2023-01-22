لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامب گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آمار بالای متقاضیان ثبت نام خودروهای داخلی گفت: بیش از ۱۰ میلیون نفر برای ۲۰ هزار دستگاه خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و این همان موضوعی است که ما منتقدان و کارشناسان بازار خودرو به آن انتقاد داریم موضوع این است که تقاضای بالایی وجود دارد.

وی افزود: حتی اگر فرض کنیم تمام ثبت‌نام کنندگان متقاضی واقعی خودرو نباشند، دست کم حدود سه میلیون از این رقم تقاضای واقعی و نیاز بازار است. عرضه ۲۰ هزار خودرو برای بازاری که سه میلیون متقاضی دارد، نشان دهنده ضعف شدید در مدیریت است.

سیاهکلی با بیان اینکه بازاری پرنیاز و کم عَرضه داریم، تأکید کرد: وضعیت فعلی با فرمول‌هایی همچون عرضه در بورس و قرعه کشی اصلاح نخواهد شد؛ این اقدامات صرفاً به آزاد کردن قیمت‌ها منجر می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره نتایج عرضه خودرو در بورس اظهار کرد: عرضه در بورس به معنای مزایده و مزایده به معنای گران‌فروشی است و همانطور که می‌بینید پس از عرضه خودرو در بورس، شاهد افزایش قیمت‌ها بوده‌ایم.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: عرضه در بورس و قرعه‌کشی صرفاً در نحوه توزیع تفاوت ایجاد می‌کند و تغییر در نحوه توزیع حلال مشکلات و پاسخگوی مسائل نخواهد بود. چنین رویکردی نیاز بازار و مردم را برطرف نخواهد کرد.

وی با تأکید بر اینکه پاسخ به نیاز بازار خودرو و راه‌حل مشکلات آن، تولید و واردات است، تصریح کرد: کسانی که چنین راه حلی را نمی‌پذیرند باید بگویند چگونه نیاز چند میلیونی را با عرضه چند هزارتایی برطرف خواهند کرد.

سیاهکلی ادامه داد: برخی به دنبال آن هستند که با تغییر مکانیزم توزیع به بازار را کنترل کنند، اما قطعاً این راهکارها اثری نخواهد داشت. چنین اقداماتی اشتباهات بزرگی است که متأسفانه مردم تاوان آن را می‌دهند و در نقطه مقابل سود سرشاری نصیب جیب عده‌ای معدود می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه واردات خودرو متوقف شده و از ادامه آن خبری نیست، عنوان کرد: مجلس این موضوع را رسیدگی می‌کند و کوتاهی در اجرای قانون را نمی‌پذیرد. مدتی قبل وزیر صمت برای توضیح درباره همین مسائل به مجلس فراخوانده شد و از نمایندگان کارت زرد گرفت.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که نتیجه این کارت زردها چه خواهد بود؟ گفت: استیضاح وزیر صمت بار دیگر به جریان افتاده است. باید از هیئت رئیسه و رئیس مجلس شورای اسلامی بخواهیم استیضاح را در دستور کار قرار دهد. متأسفانه به این مسئله بی‌اعتنایی می‌شود و زمان برای رسیدگی از دست می‌رود.

سیاهکلی در واکنش به این نکته که استیضاح فاطمی امین یک بار در مجلس با مخالفت مواجه شده است، تصریح کرد: نمایندگان باید به وظیفه وکالتی خود عمل کنند و حق موکلشان یعنی مردم را بگیرند. این مسائل به حق‌الناس مربوط است و اگر نماینده‌ای به حقوق مردم بی‌توجهی کند، باید در دادگاه عدل الهی پاسخگو باشد.